Почему Покров Пресвятой Богородицы не отмечается 14 октября в Украине

Украинцы продолжают привыкать к обновленному церковному расписанию, который принес немало изменений в привычный ритм жизни. Один из важнейших осенних праздников, Покров Пресвятой Богородицы, граждане уже четвертый год отмечают в другую дату.

С 2023 года мы отмечаем этот большой духовный праздник 1 октября вместо привычного 14 октября. Почему так произошло – подробнее читайте в материале 24 Канала.

Почему Покров Пресвятой Богородицы празднуют 1 октября

Традиционно вместе с Покровом 1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц, День украинского казачества и годовщину создания Украинской повстанческой армии. Все эти события исторически тесно переплетены между собой. Издавна украинские казаки считали Богородицу своей главной покровительницей и именно в день ее чествования избирали новых атаманов. Что интересно, современные воины продолжают эту славную традицию, поэтому украинский парламент оперативно синхронизировал государственные праздники с новым расписанием богослужений.

Причиной таких масштабных преобразований стал официальный переход Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь. Этот исторический шаг религиозные общины сделали осенью 2023 года.

Когда отмечают Покров Пресвятой Богородицы в 2026 году – новая дата / Коллаж 24 Канала

Старый юлианский стиль, которого мы придерживались ранее, имеет огромную астрономическую погрешность. За несколько веков эта математическая неточность накопилась и составила ровно тринадцать дней. Из-за этого духовенство решило сдвинуть все фиксированные праздники назад почти на две недели.

В течение длительного времени Украина находилась в одном духовном пространстве с русской церковью. Отказ от устаревшего стиля стал важным шагом к культурной независимости нашего государства. Сейчас украинские верующие молятся и отмечают знаменательные события вместе с большинством православных церквей мира, которые давно живут по точному новоюлианскому календарю.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников на октябрь 2026 года.