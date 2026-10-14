Почему Покров Пресвятой Богородицы не отмечается 14 октября в Украине
Украинцы продолжают привыкать к обновленному церковному расписанию, который принес немало изменений в привычный ритм жизни. Один из важнейших осенних праздников, Покров Пресвятой Богородицы, граждане уже четвертый год отмечают в другую дату.
С 2023 года мы отмечаем этот большой духовный праздник 1 октября вместо привычного 14 октября. Почему так произошло – подробнее читайте в материале 24 Канала.
Почему Покров Пресвятой Богородицы празднуют 1 октября
Традиционно вместе с Покровом 1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц, День украинского казачества и годовщину создания Украинской повстанческой армии. Все эти события исторически тесно переплетены между собой. Издавна украинские казаки считали Богородицу своей главной покровительницей и именно в день ее чествования избирали новых атаманов. Что интересно, современные воины продолжают эту славную традицию, поэтому украинский парламент оперативно синхронизировал государственные праздники с новым расписанием богослужений.
Причиной таких масштабных преобразований стал официальный переход Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь. Этот исторический шаг религиозные общины сделали осенью 2023 года.
Старый юлианский стиль, которого мы придерживались ранее, имеет огромную астрономическую погрешность. За несколько веков эта математическая неточность накопилась и составила ровно тринадцать дней. Из-за этого духовенство решило сдвинуть все фиксированные праздники назад почти на две недели.
В течение длительного времени Украина находилась в одном духовном пространстве с русской церковью. Отказ от устаревшего стиля стал важным шагом к культурной независимости нашего государства. Сейчас украинские верующие молятся и отмечают знаменательные события вместе с большинством православных церквей мира, которые давно живут по точному новоюлианскому календарю.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников на октябрь 2026 года.