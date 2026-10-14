З 2023 року ми відзначаємо це велике духовне свято 1 жовтня, замість звичного 14 жовтня. Чому так сталося – детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чому Покров Пресвятої Богородиці святкують 1 жовтня

Традиційно разом із Покровою 1 жовтня Україна вшановує День захисників і захисниць, День українського козацтва та річницю створення Української повстанської армії. Усі ці події історично міцно переплітаються між собою. Здавна українські козаки вважали Богородицю своєю головною заступницею і саме в день її шанування обирали нових отаманів. Що цікаво, сучасні воїни продовжують цю славну традицію, тому український парламент оперативно синхронізував державні свята з новим розкладом богослужінь.

Причиною таких масштабних трансформацій став офіційний перехід Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви на новоюліанський календар. Цей історичний крок релігійні спільноти зробили восени 2023 року.

Коли відзначають Покров Пресвятої Богородиці 2026 – нова дата / Колаж 24 Каналу

Старий юліанський стиль, якого ми дотримувалися раніше, має величезну астрономічну похибку. За кілька століть ця математична неточність накопичилася і склала рівно тринадцять днів. Через це духовенство вирішило змістити всі фіксовані свята назад майже на два тижні.

Протягом тривалого часу Україна перебувала в одному духовному просторі з російською церквою. Відмова від застарілого стилю стала потужним кроком до культурної незалежності нашої держави. Нині українські віряни моляться та відзначають визначні події разом із більшістю православних церков світу, які давно живуть за точним новоюліанським календарем.

Раніше ми публікували календар церковних свят на жовтень 2026 року.