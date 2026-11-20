Исчезновение обручального кольца легко выбивает человека из равновесия. Ведь вокруг этого символа супружества накопилось немало бытовых страхов и суеверий.

Кто-то начинает видеть в досадном стечении обстоятельств дурной знак, а кто-то теряется и не знает, стоит ли спешить с покупкой нового украшения. Священник Православной Церкви Украины Николай Гандзюк в своем инстаграме посоветовал христианам не зацикливаться на этом.

Что делать, если потерялось обручальное кольцо

Отец Николай посоветовал верующим обратиться за разъяснениями непосредственно к священнику. Беседа с ним поможет взглянуть на проблему трезво и сосредоточиться на главном смысле брака. Супружеский союз держится на взаимной любви, доверии и молитве друг за друга, а не на металлическом изделии на пальце. Когда человек задает вопрос священнику, он получает успокаивающий совет, который снимает лишнее напряжение и возвращает внимание на реальные отношения в семье.

Поэтому, если вы заметили, что обручальное кольцо пропало, не ищите скрытых угроз в мелочах и не поддавайтесь панике. Поговорите со священником о вашей ситуации, чтобы получить понятный совет и сохранить душевный покой в супружеской жизни.

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