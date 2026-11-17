Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем фейсбуке объяснил, уместно ли женщине надевать фату во время второго или третьего брака.

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Можно ли невесте надевать фату на вторую или третью свадьбу

Прежде всего отец Алексей подчеркнул, что белая фата относится исключительно к народным обычаям, а не к строгим церковным предписаниям. В Священном Писании нет никаких упоминаний о фате для невесты. Библия говорит лишь о том, что женщина должна молиться и благодарить Бога с покрытой головой, однако форма или цвет этого головного убора не имеют религиозного значения.

В то же время, если обратиться к народным традициям, то фата издавна символизирует девичью чистоту и невинность. По мнению отца Алексея, этот атрибут уместен только тогда, когда девушка выходит замуж впервые. Если же у женщины уже есть жизненный опыт или предыдущие браки, необходимость в таком символе исчезает. Священник ПЦУ искренне удивляется ситуациям, когда невеста выходит замуж во второй или третий раз и снова выбирает фату.

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Вместо того чтобы цепляться за внешнюю атрибутику, духовник советует сосредоточиться на внутреннем состоянии, искренней молитве и духовном очищении. Для повторной свадьбы отец Алексей предлагает выбрать другой праздничный наряд, например, красивую вышиванку или элегантный платок.

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