Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму фейсбуці пояснив, чи доречно жінці одягати фату під час другого або третього шлюбу.

Adv

Чи можна нареченій одягати фату на друге чи третє весілля

Насамперед отець Олексій наголосив, що біла фата належить виключно до народних звичаїв, а не до суворих церковних приписів. У Святому Письмі немає жодних згадок про вельон для нареченої. Біблія говорить лише про те, що жінка повинна молитися та дякувати Богові з покритою головою, проте форма чи колір цього головного убору не мають релігійного значення.

Водночас якщо звернутися до народних традицій, то фата здавна символізує дівочу чистоту та невинність. На думку отця Олексія, цей атрибут доречний лише тоді, коли дівчина йде під вінець уперше. Якщо ж жінка вже має за плечима життєвий досвід або попередні шлюби, потреба у такому символі зникає. Священник ПЦУ щиро дивується ситуаціям, коли наречена виходить заміж вдруге чи втретє і знову обирає фату.

Реклама

Замість того щоб триматися за зовнішню атрибутику, духівник радить зосередитися на внутрішньому стані, щирій молитві та духовному очищенні. Для повторного весілля отець Олексій пропонує обирати інше святкове вбрання, наприклад, красиву вишиванку або елегантну хустку.

Раніше ми розповідали, чи можна відзначати церковні свята за двома календарями.