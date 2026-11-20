Хтось починає бачити в прикрій випадковості поганий знак, а хтось губиться і не знає, чи варто поспішати купувати нову прикрасу. Священник Православної Церкви України Миколай Гандзюк у своєму інстаграмі порадив християнам не накручувати себе.

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Що робити, якщо загубилася обручка

Отець Миколай порадив вірянам звернутися за роз'ясненнями безпосередньо до священника. Розмова з ним допоможе подивитися на проблему тверезо і зосередитися на головному сенсі шлюбу. Подружній союз тримається на взаємній любові, довірі та молитві одне за одного, а не на металевому виробі на пальці. Коли людина ставить запитання священнику, вона отримує спокійну настанову, яка знімає зайве напруження і повертає фокус на реальні стосунки в родині.

Тож якщо ви помітили, що обручка зникла, не шукайте прихованих загроз у дрібницях і не піддавайтеся паніці. Поговоріть зі священником щодо вашої ситуації, щоб отримати зрозумілу пораду та зберегти душевний мир у подружньому житті.

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