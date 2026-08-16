Вдохновленные Гориховым Спасом 2026 – открытки, стихи и поздравления, которые можно отправить всем

Сегодня отмечают Ореховый Спас – праздник, завершающий летний цикл Спасов. В этот день традиционно благодарят за урожай, собираются за одним столом и желают друг другу здоровья и добра.

24 Канал собрал несколько теплых поздравлений с Ореховым Спасом, которыми можно поздравить родных, друзей или коллег.

Поздравления с Ореховым Спасом на украинском языке

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,

З ближнього лісу з собою принесемо

Стиглих горіхів повні жмені,

Гей, збирайтеся до свята, гості!

На стіл ми й хліб, і горіхи поставимо,

З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,

Й повниться щастям душа!

Горіховий спас ми зустрінемо гідно!

До церкви підем в молитвах.

Послухаєм службу, освятим врожай,

Хай сповняться мрії душі,

Бажаю вам долі і гарної карми

І миру нам всім на віки!

***

Ось і настав Горіховий Спас,

Бажаю, щоб свято вітало і вас!

Побільше удома різних припас,

Господь береже і рятує хай вас!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас

У цей священний день – Горіховий Спас!

Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,

Хай радість і щастя заходить в ваш дім.

Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,

А друзі й кохані нізащо не зрадять!

Поздравляю с Ореховым Спасом!

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть в доме будет тепло и покой, на столе – изобилие, а рядом – люди, с которыми приятно даже просто молчать. Желаю здоровья, мира и побольше хороших дней.

С Ореховым Спасом! Пусть этот день принесет в ваш дом уют, хорошие новости и душевный покой. Желаю, чтобы хватало сил на все важное, а рядом всегда были родные люди.

Поздравляю с Ореховым Спасом! Желаю простых, но самых ценных вещей: крепкого здоровья, мира в душе, достатка в доме и тепла от людей, которых вы любите. Пусть все хорошее приумножается.

С праздником! С Ореховым Спасом! Пусть в вашем доме всегда будет что поставить на стол, кого обнять и за что поблагодарить Бога. Желаю мира, здоровья и тихого семейного счастья.

Искренне поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть лето оставит после себя только добрые воспоминания, а впереди будет теплая осень, спокойные дни и много хорошего. Берегите себя и своих близких.

Поздравительные открытки с Ореховым Спасом



Поздравления с Ореховым Спасом / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Ореховым Спасом / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Ореховым Спасом в картинках / Коллаж 24 Канала



Поздравительные открытки с Ореховым Спасом / Коллаж 24 Канала



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