Сильный, мужественный и отважный – именно так переводится с древнегреческого имя Андрей. Ежегодно 30 ноября обладатели этого имени отмечают День ангела. И хотя подарки в этот день не обязательны, оставить именинника без теплых слов было бы настоящим преступлением против праздничного настроения.

По этому случаю 24 Канал собрал лучшие поздравления с именинами Андрея. Поздравления с днем ангела Андрея в прозе

Андрей, с Днем ангела! Желаю веры, надежды и любви. Пусть Господь дарует силы, когда их не хватает, и мудрость, когда нужно выбирать.

Андрей, с Днем ангела! Желаю веры, надежды и любви. Пусть Господь дарует силы, когда их не хватает, и мудрость, когда нужно выбирать. Поздравляю, Андрейка, с Днем ангела! Пусть твоя доброта и искренность всегда находят отклик, а мечты постепенно сбываются.

С Днем ангела, Андрей! Пусть небо над тобой будет ясным, путь легким, а рядом всегда будет тот, на кого можно положиться.

Искренне поздравляю с Днем ангела, Андрей! Пусть святой Андрей Первозванный оберегает тебя от всего злого и дарит душевный покой.

Андрей, с Днем ангела! Желаю тепла в семье, вдохновения в делах и уверенности, что все будет хорошо. Пусть Бог хранит тебя каждый день. Картинки с Днем ангела Андрея Поздравления с Днем ангела Андрея своими словами / Коллаж 24 Канала

Картинки с Днем ангела Андрея своими словами / Коллаж 24 Канала

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