Поздравление с днем ангела Андрея / Фото с Pinterest
Сильный, мужественный и отважный – именно так переводится с древнегреческого имя Андрей. Ежегодно 30 ноября обладатели этого имени отмечают День ангела. И хотя подарки в этот день не обязательны, оставить именинника без теплых слов было бы настоящим преступлением против праздничного настроения.
По этому случаю 24 Канал собрал лучшие поздравления с именинами Андрея.
Поздравления с днем ангела Андрея в прозе
Андрей, с Днем ангела! Желаю веры, надежды и любви. Пусть Господь дарует силы, когда их не хватает, и мудрость, когда нужно выбирать.
- Поздравляю, Андрейка, с Днем ангела! Пусть твоя доброта и искренность всегда находят отклик, а мечты постепенно сбываются.
- С Днем ангела, Андрей! Пусть небо над тобой будет ясным, путь легким, а рядом всегда будет тот, на кого можно положиться.
- Искренне поздравляю с Днем ангела, Андрей! Пусть святой Андрей Первозванный оберегает тебя от всего злого и дарит душевный покой.
- Андрей, с Днем ангела! Желаю тепла в семье, вдохновения в делах и уверенности, что все будет хорошо. Пусть Бог хранит тебя каждый день.
Картинки с Днем ангела Андрея
Поздравления с Днем ангела Андрея своими словами / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Андрея своими словами / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Андрея – открытки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Агдия своими словами / Коллаж 24 Канала
Также вы найдете поздравление с Днем ангела Андрея для каждого именинника.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter