Привітання з Днем ангела Андрія / Фото Pinterest

Сильний, мужній та відважний – саме так перекладають із давньогрецької ім'я Андрій. Щороку 30 листопада власники цього імені відзначають День ангела. І хоча подарунки цього дня не є обов'язковими, залишити іменинника без теплих слів було б справжнім злочином проти святкового настрою.

З цієї нагоди 24 Канал зібрав найкращі привітання з іменинами Андрія. Adv Привітання з днем ангела Андрія в прозі

Андрію, з Днем ангела! Бажаю віри, надії та любові. Нехай Господь дарує сили, коли їх бракує, і мудрість, коли треба обирати.

Андрію, з Днем ангела! Бажаю віри, надії та любові. Нехай Господь дарує сили, коли їх бракує, і мудрість, коли треба обирати. Вітаю, Андрійку, з Днем ангела! Нехай твоя доброта і щирість завжди знаходять відгук, а мрії поступово збуваються.

З Днем ангела, Андрію! Нехай небо над тобою буде ясним, дорога легкою, а поруч завжди буде той, на кого можна покластися.

Щиро вітаю з Днем ангела, Андрію! Нехай святий Андрій Первозваний оберігає тебе від усього лихого та дарує спокій у душі.

Андрію, з Днем ангела! Бажаю тепла в родині, натхнення в справах і впевненості, що все буде добре. Нехай Бог береже тебе кожного дня. Реклама Картинки з Днем ангела Андрія Привітання з Днем ангела Андрія своїми словами / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем ангела Андрія своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Андрія листівки / Колаж 24 Каналу

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