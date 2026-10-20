С Днем ангела Артема 2026 – открытки, стихи и проза к празднику
20 октября в Украине отмечают День ангела Артема. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "здоровый", "неповрежденный". Его обладателям традиционно приписывают решительность, настойчивость и сильный характер. Поэтому сегодня есть прекрасная возможность напомнить знакомым Артемам, насколько они важны в вашей жизни.
24 Канал подготовил подборку красивых поздравлений с Днем ангела Артема в прозе, стихах и картинках. Выбирайте самые теплые пожелания для родных, друзей и коллег, чтобы подарить им хорошее настроение в этот праздник.
Поздравление с Днем ангела Артема своими словами
- Артем, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель охраняет твой покой, благополучие, здоровье и успех сегодня и во все будущие дни.
- С Днем ангела, Артем! Желаю, чтобы в жизни было больше людей, с которыми молчать так же легко, как и говорить, и больше дней, когда никуда не нужно спешить.
- Артем, поздравляю с Днем ангела! Пусть удача сама находит тебя, а хорошие новости приходят без предупреждения и именно тогда, когда они нужнее всего.
- С Днем ангела, Артем! Желаю тебе тихого счастья без шума, настоящих друзей без условностей и планов, которые сбываются даже лучше, чем задумывалось.
- Артем, с Днем ангела! Пусть у тебя всегда будет место, куда хочется возвращаться, люди, которым можно позвонить в любое время, и повод улыбаться каждый день.
С Днем ангела Артема – стихи на украинском языке
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Артему побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов’язково у порядку!
***
Артеме, у день ангела хочемо побажати
щастя та удачі.
І життєві всі задачі
Легко по життю долати.
Везіння я тобі бажаю,
І багато щастя всією душею,
Тебе, Артеме, я вітаю,
Успіх хай крокує за тобою!
***
Нині в гарної людини —
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю з Днем ангела!
***
Поздравления с Днем ангела Артема: картинки
С Днем ангела Артема: картинки / Коллаж 24 Канал
Поздравления с Днем ангела Артема / Коллаж 24 Канал
Поздравления с Днем ангела Артема своими словами / Коллаж 24 Канал
Открытки с Днем ангела Артема / Коллаж 24 Канал
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