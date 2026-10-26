Красивые поздравления с Днем ангела Дмитрия 2026 – открытки, стихи и проза к празднику
26 октября в Украине отмечают День Дмитрия – праздник в честь великомученика Димитрия Солунского, которого считают покровителем воинов и символом мужества и стойкости. По новому церковному календарю именно в этот день отмечают именины Дмитрия. Поэтому, если среди ваших близких есть люди с этим именем, самое время напомнить им, какие они замечательные. И желательно не только тогда, когда от них что-то нужно.
24 Канал подготовил подборку красивых и искренних поздравлений с Днем ангела Дмитрия. Здесь вы найдете теплые пожелания своими словами, трогательные стихи и яркие открытки, которые можно отправить родным, друзьям и знакомым.
Поздравление с Днем ангела Дмитрия своими словами
- Дмитрий, поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, мира в душе и чтобы дома всегда было уютно и спокойно.
- С Днем ангела, Дмитрий! Пусть Господь хранит тебя и твою семью, а каждый день дарит радость и добрые вести.
- Дмитрий, с праздником тебя! Желаю надежных друзей рядом, силы духа в любых делах и чтобы все задуманное удавалось.
- Искренне поздравляю с именинами, Дмитрий! Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, а жизнь будет щедрой на добро и тепло.
- С Днем ангела, Дмитрий! Пусть у тебя хватает сил, терпения и вдохновения, а мечты постепенно сбываются.
- Дмитрий, поздравляю от всего сердца! Желаю мира, благополучия, крепкой веры и чтобы все хорошее, что ты делаешь, возвращалось к тебе сторицей.
Поздравление с Днем ангела Дмитрия в стихах на украинском языке
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи трішки наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі
Гарно святкувати!
***
З Днем ангела тебе, Дмитре, вітаю,
Здоров'я й радості тобі бажаю.
Хай шлях твій світлим буде, ясним,
А кожен день - щасливим і прекрасним.
***
Хай же Дімі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчував
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
Поздравления с Днем ангела Дмитрия: картинки
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