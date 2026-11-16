С Днем ангела Матвея 2026 – открытки, стихи и поздравления своими словами

16 ноября – прекрасный повод напомнить Матвеям, что сегодня они официально имеют право на повышенное внимание, теплые слова и чуть больше подарков, чем обычно. Ведь в этот день обладатели этого имени отмечают День ангела, а значит, могут смело принимать поздравления и комплименты без лишней скромности.

24 Канал подготовил подборку искренних, красивых и душевных поздравления с именинами Матвея, которые помогут порадовать близкого человека и подарить ему хорошее настроение.

Поздравление с Днем ангела Матвея своими словами

Матвей, с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда поддерживает тебя, а рядом будут люди, с которыми тебе спокойно, тепло и просто по-настоящему.

С Днем ангела, Матвей! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда жила вера в добро, а жизнь чаще дарила маленькие радости, о которых потом вспоминают с улыбкой.

Поздравляю с Днем ангела, Матвей! Пусть тебе сопутствует удача не только в делах, но и в самом важном: в любви, в дружбе и в доме, куда всегда хочется возвращаться.

Матвей, с Днем ангела! Пусть Бог хранит тебя в пути, дает силы, когда трудно, и мудрость, когда приходится выбирать. А еще пусть рядом будет тот, кто просто выслушает без лишних слов.

С Днем ангела, Матвей! Спасибо, что ты такой, какой есть. Пусть свет, который ты даришь другим, возвращается к тебе вдвойне: хорошими днями, искренними объятиями и покоем в душе.

Матвей, искренне поздравляю с Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, мира в сердце и семейного тепла. Пусть твой ангел всегда знает, где ты, и вовремя подставляет крыло.

Поздравления с Днем ангела Матвея в стихах



***

Нехай під крилами своїми

твій охоронець береже тебе,

Дарує лиш чудесні миті,

і долю щасливу хай пошле.

***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі найбільших перемог,

Натхнення, щастя, гармонії, здоров’я

І хай тебе оберігає наш Бог!



***



Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Матвія,

Прийми привітання!

Картинки с днем ангела Матвея

Поздравления с Днем ангела Матвея – картинки / Коллаж 24 Канала

Картинки с Днем ангела Матвея / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Матфея: картинки / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Матвея: картинки / Коллаж 24 Канала



Предлагаем вам подборку " поздравлений с днем ангела Матфея" для родных, друзей и знакомых.