С Днем ангела Михаила 2026 – картинки, стихи и поздравления своими словами
8 ноября у всех Михаилов есть вполне законный повод принимать поздравления, теплые слова и повышенное внимание. Ведь в этот день отмечается Собор Архистратига Михаила, а носители этого имени празднуют День ангела.
24 Канал собрал лучшие поздравление с именинами Михаила в прозе и открытках, чтобы вы могли порадовать близких, не тратя время на поиски нужных слов.
Поздравления с Днем ангела Михаила своими словами
- Михаил, поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда хранит тебя в дороге и дома, дарит мир в сердце и силы на каждый новый день.
- С Днем ангела, Михаил! Желаю тебе светлых дней, искренних людей рядом и тепла в семье. Пусть все хорошее, что ты даришь другим, возвращается к тебе с любовью.
- Искренне поздравляю тебя с праздником, Михаил! Пусть Архистратиг Михаил охраняет твой дом, укрепляет твою веру и придает мужества во всем, за что ты берешься.
- Михаил, с именинами тебя! Желаю крепкого здоровья, радости без повода и душевного покоя. Пусть жизнь будет щедрой на добро, а мечты сбываются вовремя.
- С Днем ангела, дорогой Михаил! Спасибо, что ты рядом. Пусть тебя всегда окружают те, с кем тебе легко и уютно, а Господь дарует мир, достаток и счастье.
Поздравления с Днем ангела Михаила в стихах
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
***
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
У Михайла нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Поздравления с Днем ангела Михаила: картинки
Картинки с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала
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