С Днем ангела Михаила 2026 – картинки, стихи и поздравления своими словами

8 ноября у всех Михаилов есть вполне законный повод принимать поздравления, теплые слова и повышенное внимание. Ведь в этот день отмечается Собор Архистратига Михаила, а носители этого имени празднуют День ангела.

24 Канал собрал лучшие поздравление с именинами Михаила в прозе и открытках, чтобы вы могли порадовать близких, не тратя время на поиски нужных слов.

Поздравления с Днем ангела Михаила своими словами

Михаил, поздравляю с Днем ангела! Пусть небесный покровитель всегда хранит тебя в дороге и дома, дарит мир в сердце и силы на каждый новый день.

С Днем ангела, Михаил! Желаю тебе светлых дней, искренних людей рядом и тепла в семье. Пусть все хорошее, что ты даришь другим, возвращается к тебе с любовью.

Искренне поздравляю тебя с праздником, Михаил! Пусть Архистратиг Михаил охраняет твой дом, укрепляет твою веру и придает мужества во всем, за что ты берешься.

Михаил, с именинами тебя! Желаю крепкого здоровья, радости без повода и душевного покоя. Пусть жизнь будет щедрой на добро, а мечты сбываются вовремя.

С Днем ангела, дорогой Михаил! Спасибо, что ты рядом. Пусть тебя всегда окружают те, с кем тебе легко и уютно, а Господь дарует мир, достаток и счастье.

Поздравления с Днем ангела Михаила в стихах

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

У Михайла нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Поздравления с Днем ангела Михаила: картинки



Картинки с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала

Открытки с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала

Картинки ко Дню ангела Михаила / Коллаж 24 Канала



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