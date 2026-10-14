С Днем ангела Назара 2026 – милые открытки, стихи и проза для поздравлений

14 октября в Украине отмечают День ангела Назара. Так что, если среди ваших контактов есть Назар, которому вы обычно пишете только "где ты?", сегодня самое время сказать что-нибудь более приятное.

Имя Назар имеет древние корни и, согласно одному из толкований, означает "посвященный Богу". По этому случаю "24 Канал" собрал красивые поздравления с Днем ангела Назара, которые помогут порадовать именинника без банальных фраз и открыток прошлого десятилетия. Поздравления с Днем ангела Назара на украинском языке *** Назарію, в день твій світлий,

Хай щастить тобі щодня,

Буде шлях ясний і квітлий,

Поруч - щира рідня. *** Назаре, хай у твоїй долі

Буде радості доволі,

Хай любов живе в душі,

А всі дні будуть хороші. *** Назар, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І Ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд, завжди тільки гарні люди.

Хай Ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде! *** Поздравление с Днем ангела Назара своими словами Назарий, с Днем ангела! Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает тебя в пути и дома. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и добрых людей вокруг.

С именинами, Назар! Пусть в твоей жизни будет больше светлых дней, искренних улыбок и приятных сюрпризов. А все, что тревожит, пусть обходит тебя стороной.

Поздравляю тебя с Днем ангела, Назарий! Пусть Господь дарует тебе силы, терпение и мирное небо над головой. Чтобы дома было тепло, а рядом всегда были те, кто тебя любит.

Назарий, с Днем ангела! Желаю тебе уверенности в себе, верных друзей и дел, приносящих радость. Пусть все задуманное сбывается, а счастье входит в дом без стука.

С Днем ангела, Назарий! Пусть Бог хранит тебя и твою семью, а в сердце всегда царят тишина и тепло. Здоровья тебе, мира и счастливых дней! Картинки ко Дню ангела Назара

Поздравления с Днем ангела Назара / Коллаж 24 Канала



Картинки с Днем ангела Назара / Коллаж 24 Канала



Картинки ко Дню ангела Назара / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем ангела Назара / Коллаж 24 Канала



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