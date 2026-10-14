С Днем ангела Назара 2026 – милые открытки, стихи и проза для поздравлений
14 октября в Украине отмечают День ангела Назара. Так что, если среди ваших контактов есть Назар, которому вы обычно пишете только "где ты?", сегодня самое время сказать что-нибудь более приятное.
Имя Назар имеет древние корни и, согласно одному из толкований, означает "посвященный Богу". По этому случаю "24 Канал" собрал красивые поздравления с Днем ангела Назара, которые помогут порадовать именинника без банальных фраз и открыток прошлого десятилетия.
Поздравления с Днем ангела Назара на украинском языке
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Назарію, в день твій світлий,
Хай щастить тобі щодня,
Буде шлях ясний і квітлий,
Поруч - щира рідня.
***
Назаре, хай у твоїй долі
Буде радості доволі,
Хай любов живе в душі,
А всі дні будуть хороші.
***
Назар, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
І Ангел вбереже від долі злої.
Хай буде над тобою синє небо
А поряд, завжди тільки гарні люди.
Хай Ангел завжди молиться за тебе,
І доленька твоя щаслива буде!
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Поздравление с Днем ангела Назара своими словами
- Назарий, с Днем ангела! Пусть твой Ангел-хранитель всегда будет рядом и оберегает тебя в пути и дома. Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия и добрых людей вокруг.
- С именинами, Назар! Пусть в твоей жизни будет больше светлых дней, искренних улыбок и приятных сюрпризов. А все, что тревожит, пусть обходит тебя стороной.
- Поздравляю тебя с Днем ангела, Назарий! Пусть Господь дарует тебе силы, терпение и мирное небо над головой. Чтобы дома было тепло, а рядом всегда были те, кто тебя любит.
- Назарий, с Днем ангела! Желаю тебе уверенности в себе, верных друзей и дел, приносящих радость. Пусть все задуманное сбывается, а счастье входит в дом без стука.
- С Днем ангела, Назарий! Пусть Бог хранит тебя и твою семью, а в сердце всегда царят тишина и тепло. Здоровья тебе, мира и счастливых дней!
Картинки ко Дню ангела Назара
Поздравления с Днем ангела Назара / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Назара / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню ангела Назара / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Назара / Коллаж 24 Канала
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