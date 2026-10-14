Ім'я Назар має давнє коріння й за одним із тлумачень означає "присвячений Богові". З цієї нагоди 24 Канал зібрав красиві привітання з Днем ангела Назара, які допоможуть потішити іменинника без банальних фраз і листівок із минулого десятиліття.
Привітання з Днем ангела Назара українською
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Назарію, в день твій світлий,
Хай щастить тобі щодня,
Буде шлях ясний і квітлий,
Поруч - щира рідня.
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Назаре, хай у твоїй долі
Буде радості доволі,
Хай любов живе в душі,
А всі дні будуть хороші.
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Назар, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
І Ангел вбереже від долі злої.
Хай буде над тобою синє небо
А поряд, завжди тільки гарні люди.
Хай Ангел завжди молиться за тебе,
І доленька твоя щаслива буде!
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Привітання з Днем ангела Назара своїми словами
- Назарію, з Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч і береже тебе в дорозі та вдома. Бажаю міцного здоров'я, спокою на душі та добрих людей навколо.
- З іменинами, Назарку! Хай у твоєму житті буде більше світлих днів, щирих усмішок і приємних несподіванок. А все, що тривожить, нехай обходить тебе стороною.
- Вітаю тебе з Днем ангела, Назарію! Нехай Господь дарує тобі сили, терпіння і мирне небо над головою. Щоб удома було тепло, а поруч завжди були ті, хто тебе любить.
- Назарію, з Днем ангела! Бажаю тобі впевненості у собі, вірних друзів і справ, які приносять радість. Нехай усе задумане здійснюється, а щастя заходить у дім без стуку.
- З Днем ангела, Назарію! Хай Бог береже тебе і твою родину, а в серці завжди живуть тиша й тепло. Здоров'я тобі, миру і щасливих днів!
З Днем ангела Назара картинки
Привітання з Днем ангела Назара / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Назара / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Назара картинки / Колаж 24 Каналу
День ангела Назара привітання / Колаж 24 Каналу
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