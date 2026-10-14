Ім'я Назар має давнє коріння й за одним із тлумачень означає "присвячений Богові". З цієї нагоди 24 Канал зібрав красиві привітання з Днем ангела Назара, які допоможуть потішити іменинника без банальних фраз і листівок із минулого десятиліття.

Привітання з Днем ангела Назара українською

***

Назарію, в день твій світлий,

Хай щастить тобі щодня,

Буде шлях ясний і квітлий,

Поруч - щира рідня.

***

Назаре, хай у твоїй долі

Буде радості доволі,

Хай любов живе в душі,

А всі дні будуть хороші.

***

Назар, хай життя, як вишиванка

Рясніє квітами добра й любові,

У серці хай любов квітує п’янко,

І Ангел вбереже від долі злої.

Хай буде над тобою синє небо

А поряд, завжди тільки гарні люди.

Хай Ангел завжди молиться за тебе,

І доленька твоя щаслива буде!

***

Привітання з Днем ангела Назара своїми словами

Назарію, з Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч і береже тебе в дорозі та вдома. Бажаю міцного здоров'я, спокою на душі та добрих людей навколо.

З іменинами, Назарку! Хай у твоєму житті буде більше світлих днів, щирих усмішок і приємних несподіванок. А все, що тривожить, нехай обходить тебе стороною.

Вітаю тебе з Днем ангела, Назарію! Нехай Господь дарує тобі сили, терпіння і мирне небо над головою. Щоб удома було тепло, а поруч завжди були ті, хто тебе любить.

Назарію, з Днем ангела! Бажаю тобі впевненості у собі, вірних друзів і справ, які приносять радість. Нехай усе задумане здійснюється, а щастя заходить у дім без стуку.

З Днем ангела, Назарію! Хай Бог береже тебе і твою родину, а в серці завжди живуть тиша й тепло. Здоров'я тобі, миру і щасливих днів!

З Днем ангела Назара картинки



Привітання з Днем ангела Назара / Колаж 24 Каналу



Картинки з Днем ангела Назара / Колаж 24 Каналу



З Днем ангела Назара картинки / Колаж 24 Каналу



День ангела Назара привітання / Колаж 24 Каналу



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