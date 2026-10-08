С Днем юриста 2026 – тематические картинки, стихи и поздравления своими словами

Ежегодно 8 октября в Украине отмечают День юриста – профессиональный праздник тех, кто ежедневно имеет дело с законами, документами, аргументами и фразой "а где это прописано?". Работа юриста редко бывает простой, ведь за сухими нормами права часто стоят реальные люди, сложные решения и ответственность.

По случаю праздника "24 Канал" собрал официальные, теплые и небанальные поздравления с Днем юриста для коллег, друзей и близких. Ведь даже тем, кто привык искать точную формулировку в кодексах, иногда приятно услышать несколько искренних слов без ссылки на статью закона.

Поздравления с Днем юриста на украинском языке

***

Вітаємо ми з днем юриста!

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих,

Щоб був ти непотоплюваний.

Щоб щастя тобі посміхалося,

І легко все вдавалося!

***

Закони всі чудово знаєш,

Нюансів безліч правових,

І справедливість захищаєш –

Даєш негідникам під дих!

Тому сьогодні, в День Юриста,

Тобі бажаю перемог!

Хай буде доля світла й чиста,

Й допомагає завжди Бог!

***

Усі закони України

Ти пам’ятаєш назубок,

Юрист ти справді дуже сильний

І кожен правильний твій крок

Твоя робота – не забава,

Бо знань потрібен повний міх

Розплутати важливі справи

І вийти з казусів усіх!

Тобі я хочу побажати

Перемагати в боротьбі,

Поздравление с Днем юриста в прозе

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с Днем юриста! Ваш труд является залогом справедливости, законности и правопорядка в государстве. Благодарим вас за профессионализм, принципиальность и преданность праву. Желаем вам здоровья, успехов и мирного неба!

С Днем юриста! Желаем вам неизменного уважения к закону, мудрости в сложных решениях и выдержки в самых сложных делах. Пусть каждая ваша победа служит утверждению справедливости в Украине.

Поздравляем с профессиональным праздником! Юрист стоит на страже прав и свобод человека, а потому его труд имеет особое значение для общества. Благодарим вас за честность, добросовестность и высокую ответственность. Пусть ваша деятельность всегда приносит результат.

С Днем юриста! Искренне желаем вам профессиональных достижений, благодарных клиентов, надежных партнеров и коллег, которые ценят ваш опыт. Пусть верховенство права остается вашим главным ориентиром, а труд приносит достойное признание.

Уважаемые юристы, с вашим праздником! В период испытаний особенно важно, чтобы закон и справедливость имели надежных защитников. Благодарим вас за стойкость, принципиальность и верность профессии. Успехов, вдохновения и согласия в каждом деле!

Картинки ко Дню юриста Украины



Картинки ко Дню юриста на украинском языке / Коллаж 24 Канала



Картинки ко Дню юриста на украинском языке / Коллаж 24 Канала



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Поздравления с Днем юриста в картинках / Коллаж 24 Канала



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Поздравления с Днем юриста в прозе / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем юриста в прозе / Коллаж 24 Канала



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