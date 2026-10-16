С Днем шефа 2026 – открыток, стихов и забавных поздравлений своими словами

16 октября отмечается День шефа – прекрасная возможность поблагодарить руководителя за поддержку, мудрые решения и, конечно же, за те редкие моменты, когда он не пишет в рабочий чат после 18:00. Ведь хороший начальник – это не только тот, кто распределяет задачи, но и тот, кто умеет мотивировать, вдохновлять и не превращать понедельник в испытание.

По этому случаю "24 Канал" подготовил подборку красивых, искренних и остроумных поздравлений с Днем шефа, которые помогут порадовать руководителя и, возможно, даже заслужить внеплановую премию.

Забавные поздравления с Днем шефа

С Днем шефа! Спасибо, что вы лучший руководитель, который знает, когда надавить, а когда пощадить. Пусть премии будут частыми, а дедлайны – благоприятными!

Поздравляем с Днем шефа! Желаем, чтобы проекты закрывались сами собой, клиенты были адекватными, а кофе в офисе никогда не заканчивался.

С Днем шефа! Вы тот редкий руководитель, с которым приятно работать. Здоровья, вдохновения и чтобы команда всегда вас радовала!

Уважаемый шеф, с праздником! Желаем, чтобы у вас было меньше совещаний, больше отпусков и чтобы все получалось легко.

С Днем шефа! Спасибо за доверие, поддержку и умение вовремя сказать "молодцы". Вы наш двигатель!

С Днем шефа – стихи на украинском языке



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Вітаємо Вас зі святом,

Бажаємо щастя багато!

Удачі в кар’єрі, професійного росту,

Натхнення у праці й зарплати приросту.

Сімейного затишку Вашому дому,

Щоб все у житті в Вас було пречудово!



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Шановний наш начальник, босе,

Вас від душі усі вітаємо,

І найміцнішого здоров'я

У Ваше свято ми бажаємо!



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Керівник ви просто клас,

Приклад беремо ми з вас,

Ви розумний, та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З вами радісно жартуєм,

Але дуже вас шануєм,

З Днем шефа вас вітаємо,

Та підвищення бажаємо!

Поздравления с Днем шефа – картинки



Поздравления с Днем шефа / Коллаж 24 Канала



Картинки с Днем шефа / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем шефа своими словами / Коллаж 24 Канала



Забавные картинки с Днем шефа / Коллаж 24 Канала



У нас для вас есть еще и подборка поздравлений с днем рождения, если у кого-то из ваших друзей сегодня праздник – то это то, что вам нужно.