С Днем железнодорожника Украины 2026 – тематические открытки, стихи и проза для поздравлений

Каждый день украинские железнодорожники преодолевают тысячи километров, соединяют города, помогают людям возвращаться домой и отправляться навстречу новым возможностям. Их работа часто остается за кадром, хотя без нее трудно представить жизнь страны. А в условиях полномасштабной войны железная дорога стала еще и символом стойкости, надежды и долгожданных встреч.

И именно 4 ноября в Украине отмечают их профессиональный праздник – День железнодорожника. По этому случаю "24 Канал" подготовил подборку искренних поздравлений с Днем железнодорожника, которые можно отправить родным, друзьям и коллегам.

Поздравления с Днем железнодорожника своими словами

С Днем железнодорожника! Спасибо вам за ваш ежедневный труд. Благодаря вам люди едут к родным, на работу, домой. Крепкого здоровья вам, спокойных смен и чтобы все дороги были безопасными.

Поздравляю с праздником! Ваша работа часто остается незаметной, но без нее все остановилось бы. Спасибо за терпение, ответственность и выдержку. Пусть дома вас всегда ждут и тепло встречают.

С Днем железнодорожника! Желаю, чтобы рельсы были ровными, поезда приходили вовремя, а коллеги были надежными. Здоровья вам, добра и чтобы работа приносила не только усталость, но и радость.

Искренне поздравляю всех, кто работает на железной дороге! Вы работаете и днем, и ночью, и в непогоду, и в праздники. Спасибо вам за это. Пусть вас хранит Бог, а в семье будет мир и уют.

С профессиональным праздником! Пусть ваш путь всегда приводит домой, в сердце будет покой, а в кармане чуть больше, чем нужно. Спасибо за вашу работу, которая объединяет страну.

Поздравления с Днем железнодорожника в стихах

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Вітаємо, залізничники,

З вашим святом, що настало.

Вам душевної рівноваги

Ми бажаємо, і безліч сил!

Щоб життя, як дорога тяглося,

З поворотами до без кінця,

Щоб були в ній щастя та радості,

Щоб любов'ю горіли серця!



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Залізничників сьогодні вітаємо,

Нелегку працю вашу дуже поважаємо,

Адже вдень, і вночі поїзда ведете,

Людей і вантажі дбайливо везете.

По Батьківщині своїй, і по чужині,

Ви день і ніч проводите в кабіні,

Так побажаємо вам щасливої дороги,

Здоров'я та любов свою знайти.



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Залізничників сьогодні ми вітаєм,

Нелегкий труд ваш дуже поважаєм.

Адже вдень і вночі поїзди ведете.

Людей і груз бережно везете.

Успіхів вам, хороших зарплат на вашій трудовій ниві!



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Поздравления с Днем железнодорожника: картинки



Картинки ко Дню железнодорожника Украины / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем железнодорожника Украины / Коллаж 24 Канала



Открытки ко Дню железнодорожника Украины / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем железнодорожника Украины в прозе / Коллаж 24 Канала



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