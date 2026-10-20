С Международным днем поваров и кулинаров 2026 – красивые открытки, стихи и поздравления своими словами
Сегодня, 20 октября, весь мир отмечает Международный день поваров и кулинаров. Если же вы решили не рисковать на кухне, а просто поздравить того, кто действительно умеет приготовить вкусную еду, у вас есть отличный выход.
24 Канал уже подготовил подборку поздравлений с Днем повара и кулинара, так что придумывать тосты на ходу не придется. Поздравьте мастера, а дальше пусть он сам решает, чем вас накормить.
Поздравление с Днем повара своими словами
- С Днем повара! Пусть блюда всегда получаются вкуснее, чем в рецепте, а гости просят добавки еще до того, как доедят первую порцию.
- С Днем кулинара! Желаю, чтобы на кухне было больше вдохновения, чем посуды для мытья, а эксперименты заканчивались только вкусными открытиями.
- Поздравляю с Днем повара! Пусть ничто не пригорает, тесто всегда поднимается, а лучшие комплименты звучат без слов, когда все просто едят и закрывают глаза от удовольствия.
- С Днем кулинара! Спасибо, что ты умеешь превращать простые продукты в маленький праздник. Пусть и у тебя самого каждый день будет такая же вкусная и теплая жизнь.
- С профессиональным праздником, повар! Желаю острых ножей, послушных плит, благодарных посетителей и чтобы даже после самой тяжелой смены оставались силы улыбнуться.
Поздравления с Днем повара на украинском языке
***
І смачний суп, і солодке варення,
Салати, рогалики і деруни –
Все це рук твоїх чудові творіння,
За них спасибі ми скажемо завжди!
***
Куховар, прийми вітання,
Із Днем кухаря тебе!
Хай над головою завжди
Буде небо голубе!
Миру, радості і сили
Ми бажаємо в цей день,
Рідні хай будуть щасливі,
Всім любові і натхнень!
***
З Днем кухаря вітаю я,
Бажаю щастя і добра!
Їжа хай буде корисна,
Усі страви — живописні,
Класний кухар — наче ас,
Смачно нагодує нас!
Поздравления с Международным днем повара и кулинара: картинки
Поздравления с Днем поваров и кулинаров / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Международным днем повара / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Международным днем повара – картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Международным днем повара / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Международным днем повара / Коллаж 24 Канала
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