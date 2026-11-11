11 ноября – какой сегодня церковный праздник: память кого сегодня чтят верующие

11 ноября верующие чтят память преподобного Феодора Студита. Он пережил несколько ссылок, но остался преданным Сыну Божьему.

В этот день наши предки собирались дома и проводили время в кругу семьи. О днях ангела и других праздниках 11 ноября рассказывает Паломнический центр Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы от святой Анны города Борислава.

День памяти преподобного Феодора Студита

Феодор родился в зажиточной константинопольской семье. Он получил прекрасное образование, после чего избрал духовный путь, принял постриг в мужском монастыре и впоследствии возглавил эту обитель. Когда император Константин решил развестись с женой, настоятель открыто осудил такой поступок. За это неповиновение правитель отправил праведника в ссылку в Солунь. Феодору пришлось покинуть свой монастырь и переехать в Псаматию. На новом месте он поселился в активно развивающейся обители. Там деятель успешно реорганизовал местную религиозную общину и завоевал еще больший авторитет среди верующих. Согласно историческим преданиям, другие правители также неоднократно заключали его в тюрьму и отправляли в очередные ссылки.

Кто отмечает День ангела 11 ноября

По новоюлианскому календарю 11 ноября именины отмечают люди с такими именами: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Опанас, Степан, Тимофей, Федор, Яков, Стефания.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 11 ноября отмечают Всемирный день шопинга. Его учредили по инициативе китайского интернет-магазина Alibaba, который захотел организовать нечто подобное "Черной пятнице" в США. Впервые этот день отпраздновали в 2009 году.

Также сегодня отмечают Всемирный день оригами, День освобождения Херсона, Международный день энергосбережения и День памяти погибших в Первой мировой войне.