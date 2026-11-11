11 листопада – яке сьогодні церковне свято: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

У цей день наші предки збиралися вдома й проводили час у сімейному колі. Про Дні ангела й інші свята 11 листопада – розповідає Паломницький центр Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці від святої Анни міста Борислава.

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День пам'яті преподобного Феодора Студита

Феодор народився в заможній константинопольській родині. Він здобув чудову освіту, після чого обрав духовний шлях, прийняв постриг у чоловічому монастирі та згодом очолив цю обитель. Коли імператор Костянтин вирішив розлучитися з дружиною, настоятель відкрито засудив такий вчинок. За цю непокору правитель відправив праведника у заслання до Солуні. Феодору довелося покинути свій монастир і переїхати до Псаматії. У новому місці він оселився в обителі, що активно розвивалася. Там діяч успішно реорганізував місцеву релігійну спільноту і здобув ще більший авторитет серед вірян. Згідно з історичними переказами, інші правителі також неодноразово ув'язнювали та відправляли його у чергові заслання.

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Хто святкує День ангела 11 листопада

За новоюліанським календарем, 11 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 11 листопада відзначають Всесвітній день шопінгу. Його створили за ініціативою китайського інтернет-магазину Alibaba, який захотів зробити щось схоже на Чорну п'ятницю в США. Цей день вперше відсвяткували у 2009 році.

Також сьогодні святкують Всесвітній день оригамі, День звільнення Херсона, Міжнародний день енергоощадження та День пам'яті загиблих у Першій світовій війні.