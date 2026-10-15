Какой церковный праздник в четверг, 15 октября: чью память сегодня чтят верующие

15 октября верующие чтят память святого преподобного Евфимия. Он посвятил свою жизнь служению Богу.

В этот день наши предки праздновали свадьбы и продолжали готовиться к зиме. О днях ангела и других праздниках 15 октября – рассказывает Андреевская церковь.

День памяти преподобного Евфимия

Евфимий происходил из христианской семьи, проживавшей в галатийском городе Анкира. Во взрослом возрасте он отслужил в армии и под давлением матери женился. После рождения ребенка будущий святой решил служить Богу, поэтому оставил семью ради монашеского пути. Свое духовное становление он начал на горе Олимп, впитывая мудрость от опытных наставников. Позже он переехал на Афон, где посвятил себя неустанным молитвам и преодолению земных искушений. Впоследствии Евфимий основал две монашеские обители недалеко от Солуни. Там он передавал знания братии и исцелял больных людей. За такой преданный труд Господь одарил его способностью видеть пророческие видения. Сейчас мощи преподобного покоятся в Солуне. Верующие постоянно приезжают к этой святыне, чтобы попросить у Евфимия духовного заступничества и физического исцеления.

Кто отмечает День ангела 15 октября

По новоюлианскому календарю 15 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Денис, Дмитрий, Иван, Лукьян, Опанас, Семен, Ефим.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 15 октября отмечают Всемирный день студента. Его учредили в Индии, чтобы почтить память выдающегося ученого и 11-го президента страны Абдула Калама. В этот праздник студенты посещают различные лекции и конференции.

Также сегодня отмечают Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин, Международный день белой трости, День мопса, День здоровья молочной железы и Европейский день здоровья молочной железы.