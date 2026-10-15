У цей день наші предки святкували весілля та продовжували готуватися до зими. Про Дні ангела й інші свята на 15 жовтня – розповідає Андріївську церкву.

День пам'яті преподобного Євфимія

Євфимій походив із християнської родини, яка мешкала в галатійському місті Анкіра. У дорослому віці він відслужив у війську та під тиском матері взяв шлюб. Після народження дитини майбутній святий вирішив служити Богові, тому залишив родину заради чернечого шляху. Своє духовне становлення він розпочав на горі Олімп, переймаючи мудрість від досвідчених наставників. Пізніше переїхав на Афон, де присвятив час невпинним молитвам і подоланню земних спокус. Згодом Євфимій заснував дві чернечі обителі неподалік Солуні. Там він передавав знання братії та повертав здоров'я хворим людям. За таку віддану працю Господь обдарував його здатністю бачити пророчі видіння. Нині мощі преподобного спочивають у Солуні. Віряни постійно приїжджають до цієї святині, аби попросити в Євфимія духовного заступництва та фізичного одужання.

Хто святкує День ангела 15 жовтня

За новоюліанським календарем, 15 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Денис, Дмитро, Іван, Лук'ян, Опанас, Семен, Юхим.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 15 жовтня святкують Всесвітній день студента. Його встановили в Індії, щоб вшанувати видатного вченого та 11-го президента країни Абдул Калама. У це свято студенти відвідують різноманітні лекції та конференції.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день миття рук, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини, День мопса, День здоров'я молочної залози та Європейський день здоров'я молочної залози.