16 октября – какой церковный праздник: кто сегодня отмечает День ангела

16 октября верующие чтят память святого мученика Лонгина, сотника. Он погиб за верность Богу.

В этот день наши предки изготавливали различные обереги, чтобы отпугнуть нечистую силу. Об именинах и других праздниках 16 октября – рассказывает Храм святого Иоанна Богослова города Харькова ПЦУ.

День памяти святого мученика Лонгина

Лонгин служил римским сотником под руководством префекта Иудеи Понтия Пилата. Во время распятия Иисуса Христа отряд этого военного охранял территорию вокруг Голгофы. Предания гласят, что именно он пронзил копьем ребра Спасителя, а пролитая кровь и вода исцелили больные глаза воина. После этого чуда мужчина сразу признал распятого Сыном Божьим и обратился в христианство. Впоследствии бывший воин принял крещение, покинул армию и отправился в Каппадокию проповедовать новое учение. Понтий Пилат узнал о действиях Лонгина и отправил вооруженный отряд для расправы. Мужчина не бежал от преследователей и добровольно встретил казнь вместе с собратьями. Солдаты правителя отсекли мученикам головы, а местные христиане похоронили тела погибших с соблюдением надлежащих традиций.

Кто отмечает День ангела 16 октября

По новоюлианскому календарю 16 октября День ангела отмечают люди с такими именами: Георгий, Дементий, Евгений, Иван, Леонтий и Алексей.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день шефа или День руководителя. Его учредили в 1958 году, когда Патриция Бейс Гароски работала секретарем в страховой компании State Farm Insurance Company в Диерфилде, штат Иллинойс. Именно она зарегистрировала Национальный день босса в Торговой палате США.

Также сегодня отмечают Всемирный день здорового питания, Всемирный день хлеба, Всемирный день анестезиолога, Всемирный день кошек, Международный день словаря и День бездомной кошки.