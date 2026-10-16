У цей день наші предки робили різноманітні обереги, щоб відлякати нечисту силу. Про Дні ангела й інші свята 16 жовтня – розповідає Храм святого Івана Богослова міста Харкова ПЦУ.

День пам'яті святого мученика Лонгина

Лонгин служив римським сотником під керівництвом префекта Юдеї Понтія Пилата. Під час розп'яття Ісуса Христа загін цього військового охороняв територію довкола Голгофи. Перекази свідчать, що саме він простромив списом ребра Спасителя, а пролита кров і вода зцілили хворі очі воїна. Після цього дива чоловік одразу визнав розіп'ятого Сином Божим і навернувся до християнства. Згодом колишній воїн прийняв хрещення, залишив армію та вирушив до Каппадокії проповідувати нове вчення. Понтій Пилат дізнався про дії Лонгина і відправив озброєний загін для розправи. Чоловік не тікав від переслідувачів і добровільно зустрів страту разом з побратимами. Солдати правителя відтяли мученикам голови, а місцеві християни поховали тіла загиблих з дотриманням належних традицій.

Хто святкує День ангела 16 жовтня

За новоюліанським календарем, 16 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій та Олексій.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 16 жовтня відзначають Всесвітній День шефа або керівника. Його встановили у 1958 році, коли Патриція Бейс Гароскі працювала секретарем у страховій компанії State Farm Insurance Company в Діерфілді, штат Іллінойс. Саме вона зареєструвала Національний день боса в Торговій палаті США.

Також сьогодні святкують Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день хліба, Всесвітній день анестезіолога, Всесвітній день котів, Міжнародний день словника та День бездомної кішки.