Что интересно, его установили в 1958 году. Тогда Патриция Бейс Гароски работала секретарем в страховой компании State Farm Insurance Company в Дирфилде, штат Иллинойс, когда она зарегистрировала Национальный день босса в Торговой палате Соединенных Штатов Америки. Она выбрала дату 16 октября, поскольку это был день рождения ее отца. Более того, в то время он также был ее работодателем, пишет LifeStyle24 со ссылкой на National Day Calendar.
Смотрите также Календарь праздников на октябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев
По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своему шефу.
День шефа 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Поздравляю с Днем шефа и от всей души желаю быть самым крутым и добрым боссом на свете, находить всегда оптимально верные решения любых вопросов, иметь высокое положение в обществе, получать большой доход, дарить тепло и радость близким, быть любимым и счастливым человеком.
***
Примите наши искренние поздравления с праздником – Днем босса! Желаем вам процветания и выполнения самых грандиозных планов, успехов в работе и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что вы наметили, все, чего хотите, получается быстро и легко. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья!
Поздравления с Днем шефа 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Вітаємо вас зі святом,
Бажаємо щастя багато!
Удачі в кар'єрі, професійного росту,
Натхнення у праці й зарплати приросту.
Сімейного затишку вашому дому,
Щоб все у житті у вас було пречудово!
***
Керівник ви просто клас,
Приклад беремо ми з вас,
Ви розумний, та терплячий,
Просто ідеал ходячий,
Ось таким і залишайтесь,
З колективом родичайтесь,
Зарплатню на всіх діліть,
Та підлеглих не сваріть,
З вами радісно жартуєм,
Але дуже вас шануєм,
З Днем шефа вас вітаємо,
Та підвищення бажаємо!
***
Поздравляю вас с Днем руководителя! Спасибо за вашу невероятную энергию, за то, что ежедневно ведете нас вперед к новым горизонтам. Вы вдохновляете своим примером и помогаете каждому члену команды раскрыть свой потенциал. Пусть ваша профессиональная дорога будет полна только приятными событиями, а все ваши планы воплощаются в жизнь легко и непринужденно!
Поздравления с Днем шефа 2025 / Коллаж LifeStyle24
***
Дорогой наш руководитель! В этот особенный день хочется пожелать вам успеха во всех начинаниях и неисчерпаемого вдохновения. Спасибо за то, что всегда слышите и поддерживаете свою команду, за умение найти лучшие решения в любых ситуациях. Желаем вам только побед в работе и спокойствия в личной жизни. Пусть ваша энергия и позитив всегда ведут нас к успеху!
***
Ви – наша мотивація і сила,
Завдяки вам команда єдина,
Рішення ваші – мудрі й прямі,
І нові вершини підкорюєм ми.
Вам вдячні за підтримку і довіру,
Ви відкидаєте буденність сіру,
І обираєте найкращу із доріг,
Щоб ми створили кращий світ для всіх.
З Днем боса ми вас щиро вітаємо,
Здоров'я, щастя, наснаги бажаємо,
Нехай усі мрії здійсняться умить
І кожна мета аж до неба злетить!
***
Бажаю мудрих рішень й перемог,
Натхнення в праці, гідного визнання.
Бо наша фірма, як міцний острог –
Це мудрість ваша з силою в єднанні!
Багато ще попереду доріг
І конкурентів, що не знають міри.
Та колектив наш з вами переміг
Збудований на вдячності й довірі
Здоров'я і наснаги на щодень,
І креативних популярних рішень.
Хай світлим буде знов прийдешній день
І для родини вашої успішним!