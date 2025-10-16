Что интересно, его установили в 1958 году. Тогда Патриция Бейс Гароски работала секретарем в страховой компании State Farm Insurance Company в Дирфилде, штат Иллинойс, когда она зарегистрировала Национальный день босса в Торговой палате Соединенных Штатов Америки. Она выбрала дату 16 октября, поскольку это был день рождения ее отца. Более того, в то время он также был ее работодателем, пишет LifeStyle24 со ссылкой на National Day Calendar.

По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своему шефу.

День шефа 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Поздравляю с Днем шефа и от всей души желаю быть самым крутым и добрым боссом на свете, находить всегда оптимально верные решения любых вопросов, иметь высокое положение в обществе, получать большой доход, дарить тепло и радость близким, быть любимым и счастливым человеком.

***

Примите наши искренние поздравления с праздником – Днем босса! Желаем вам процветания и выполнения самых грандиозных планов, успехов в работе и любых начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что вы наметили, все, чего хотите, получается быстро и легко. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

***

Вітаємо вас зі святом,

Бажаємо щастя багато!

Удачі в кар'єрі, професійного росту,

Натхнення у праці й зарплати приросту.

Сімейного затишку вашому дому,

Щоб все у житті у вас було пречудово!

***

Керівник ви просто клас,

Приклад беремо ми з вас,

Ви розумний, та терплячий,

Просто ідеал ходячий,

Ось таким і залишайтесь,

З колективом родичайтесь,

Зарплатню на всіх діліть,

Та підлеглих не сваріть,

З вами радісно жартуєм,

Але дуже вас шануєм,

З Днем шефа вас вітаємо,

Та підвищення бажаємо!

***

Поздравляю вас с Днем руководителя! Спасибо за вашу невероятную энергию, за то, что ежедневно ведете нас вперед к новым горизонтам. Вы вдохновляете своим примером и помогаете каждому члену команды раскрыть свой потенциал. Пусть ваша профессиональная дорога будет полна только приятными событиями, а все ваши планы воплощаются в жизнь легко и непринужденно!

***

Дорогой наш руководитель! В этот особенный день хочется пожелать вам успеха во всех начинаниях и неисчерпаемого вдохновения. Спасибо за то, что всегда слышите и поддерживаете свою команду, за умение найти лучшие решения в любых ситуациях. Желаем вам только побед в работе и спокойствия в личной жизни. Пусть ваша энергия и позитив всегда ведут нас к успеху!

***

Ви – наша мотивація і сила,

Завдяки вам команда єдина,

Рішення ваші – мудрі й прямі,

І нові вершини підкорюєм ми.

Вам вдячні за підтримку і довіру,

Ви відкидаєте буденність сіру,

І обираєте найкращу із доріг,

Щоб ми створили кращий світ для всіх.

З Днем боса ми вас щиро вітаємо,

Здоров'я, щастя, наснаги бажаємо,

Нехай усі мрії здійсняться умить

І кожна мета аж до неба злетить!

***

Бажаю мудрих рішень й перемог,

Натхнення в праці, гідного визнання.

Бо наша фірма, як міцний острог –

Це мудрість ваша з силою в єднанні!

Багато ще попереду доріг

І конкурентів, що не знають міри.

Та колектив наш з вами переміг

Збудований на вдячності й довірі

Здоров'я і наснаги на щодень,

І креативних популярних рішень.

Хай світлим буде знов прийдешній день

І для родини вашої успішним!