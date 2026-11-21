21 ноября верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот праздник символизирует начало духовной подготовки Девы Марии к Ее высшему призванию – стать Матерью Спасителя.

В этот день наши предки проводили время в кругу семьи дома. О днях ангела и других праздниках 21 ноября – рассказывает Коломыйская епархия Православной Церкви Украины.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Согласно церковным преданиям, родителями Богородицы стали праведные Иоаким и Анна. Супруги годами мечтали о потомках и горячо молились о рождении ребенка. Они пообещали посвятить первенца служению Богу в храме. Впоследствии Господь услышал их молитвы, и в семье родилась девочка, которую назвали Марией. Когда дочери исполнилось три года, родители сдержали слово и привели ее в Иерусалимский храм. Маленькая Мария самостоятельно преодолела высокую лестницу святыни, после чего первосвященник провел ее в "Святое Святых". Обычно входит в эту самую священную часть храма имел право только сам первосвященник и только раз в год. Такой беспрецедентный поступок свидетельствовал об особом призвании Марии в будущем спасении человечества.

Кто отмечает День ангела 21 ноября

По новоюлианскому календарю 21 ноября именины отмечают люди с такими именами: Мария и Александр.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 21 ноября отмечается День достоинства и свободы Украины. Эта дата выбрана неслучайно, ведь именно в этот день с интервалом в девять лет начались два судьбоносных протеста в современной истории страны: Оранжевая революция 2004 года и Революция достоинства 2013 года. История праздника прошла несколько этапов. В ноябре 2005 года третий президент Украины Виктор Ющенко учредил День Свободы, однако в 2011 году тогдашняя власть отменила его и объединила с Днем Соборности. Окончательно эту памятную дату восстановил в 2014 году пятый президент Петр Порошенко, подписав соответствующий указ. С тех пор 21 ноября на государственном уровне чествуют мужество граждан, выступивших в защиту демократических ценностей, прав человека и европейского будущего Украины.

Сегодня также отмечают Всемирный день рыболовства, Всемирный день приветствий и Всемирный день телевидения.