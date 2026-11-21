У цей день наші предки проводили час у сімейному колі вдома. Про Дні ангела й інші свята 21 листопада – розповідає Коломийська єпархія Православної Церкви України.

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Введення в храм Пресвятої Богородиці

За церковними переказами, батьками Богородиці стали праведні Йоаким та Анна. Подружжя роками мріяло про нащадків і палко молилося про народження дитини. Вони пообіцяли присвятити первістка служінню Богові у храмі. Згодом Господь почув їхні молитви, і в сім'ї народилася дівчинка, яку назвали Марією. Коли доньці виповнилося три роки, батьки дотримали слова та привели її до Єрусалимського храму. Маленька Марія самостійно подолала високі сходи святині, після чого первосвященник провів її до "Святеє Святих". Зазвичай заходити в цю найсакральнішу частину храму мав право лише сам первосвященник і тільки раз на рік. Такий безпрецедентний вчинок засвідчив особливе покликання Марії у майбутньому порятунку людства.

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Хто святкує День ангела 21 листопада

За новоюліанським календарем, 21 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Марія та Олександр.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи України. Цю дату обрали невипадково, адже саме цього дня з інтервалом у дев'ять років стартували два доленосні протести сучасної історії країни: Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року. Історія свята має кілька етапів. У листопаді 2005 року третій президент України Віктор Ющенко запровадив День Свободи, проте у 2011-му тодішня влада скасувала його та об'єднала з Днем Соборності. Остаточно пам'ятну дату відновив у 2014 році п'ятий президент Петро Порошенко, підписавши відповідний указ. Відтоді 21 листопада на державному рівні вшановують мужність громадян, які виступили на захист демократичних цінностей, прав людини та європейського майбутнього України.

Сьогодні також святкують Всесвітній день рибальства, Всесвітній день вітань та Всесвітній день телебачення.