29 ноября верующие чтят память мученика Парамона и с ним 370 мучеников. Они погибли из-за своей преданности Сыну Божьему.

В этот день наши предки проводили время вместе с семьей. О днях ангела и других праздниках 29 ноября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого Парамона и 370 мучеников

В 250 году император Декий развернул масштабные гонения против последователей Христа, которые отказывались поклоняться языческим идолам. По приказу правителя в тюрьму бросили 370 верующих. Несмотря на невыносимые пытки, христиане сохранили верность своим убеждениям. Свидетелем этих событий стал местный житель Парамон. Стойкость заключенных настолько поразила мужчину, что он публично осудил произвол правителя и объявил себя христианином. За такую смелость язычники схватили его, подвергли жестоким пыткам и казнили.

Кто отмечает День ангела 29 ноября

По новоюлианскому календарю 29 ноября именины отмечают люди с такими именами: Иван, Николай, Сергей, Даниил и Денис.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 29 ноября отмечается Международный день женщин-правозащитниц. Он был учрежден в 2006 году во время первой Международной консультации в Коломбо, Шри-Ланка. Тогда активистки официально заявили о важности своей роли в защите прав человека. В этот день принято говорить о мужестве женщин, посвятивших свою жизнь борьбе за справедливость.

Сегодня также отмечают Международный день ягуара и День электронных поздравлений.