У цей день наші предки проводили час разом з родиною. Про Дні ангела й інші свята 29 листопада – розповідає Православний церковний календар.

Adv

День пам'яті святого Парамона і з ним 370 мучеників

У 250 році імператор Декій розгорнув масштабні переслідування проти послідовників Христа, які відмовлялися поклонятися язичницьким ідолам. За наказом правителя до в'язниці кинули 370 вірян. Попри нестерпні тортури, християни зберегли вірність своїм переконанням. Очевидцем цих подій став місцевий мешканець Парамон. Стійкість ув'язнених настільки вразила чоловіка, що він публічно засудив свавілля володаря й оголосив себе християнином. За таку сміливість язичники схопили його, піддали жорстоким катуванням і стратили.

Хто святкує День ангела 29 листопада

За новоюліанським календарем, 29 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Іван, Микола, Сергій, Данило та Денис.

Реклама

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 29 листопада відзначають Міжнародний день жінок-правозахисниць. Його запровадили у 2006 році, під час першої Міжнародної консультації у Коломбо, у Шрі-Ланці. Тоді активістки офіційно заявили про важливість своєї ролі у захисті прав людини. У цей день заведено говорити про відвагу жінок, які присвятили своє життя боротьбі за справедливість.

Сьогодні також святкують Міжнародний день ягуара і День електронних привітань.