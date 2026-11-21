С 15 ноября по 24 декабря христиане соблюдают Рождественский пост. В течение 40 дней верующие воздерживаются от употребления некоторых продуктов.

В частности, это касается молока, творога, сливочного масла, яиц, мяса и птицы. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке высказался о строгих пищевых ограничениях во время поста. По словам отца, его суть заключается вовсе не в диете.

Можно ли есть колбасу во время поста

Священник ПЦУ Алексей Филюк отметил, что вареную колбасу есть можно, потому что настоящего мяса в ней обычно немного. Пост не является диетой, поэтому не стоит превращать его в фанатизм или излишние переживания из-за каждого кусочка на тарелке.

Как отметил отец Алексей, гораздо опаснее нарушения гастрономических правил – оскорблять друг друга и накапливать злобу. Филюк призвал людей не "есть" друг друга морально, жить просто, искренне и с любовью к жизни, оставаясь открытыми и непосредственными, как дети.

В то же время он напомнил о здравом смысле: кто обладает крепким здоровьем, пусть постится, а кто чувствует слабость, пусть не создает себе лишних искушений и не вредит организму.

По мнению отца Алексея, верующим важно сохранять внутреннее спокойствие, радоваться каждому дню и не превращать духовную практику в формальность. Живое общение, доброжелательность и забота о ближних значат гораздо больше, чем жесткий контроль над своим питанием.

На днях мы рассказывали, нужно ли поститься два дня перед Святым Причастием.