Поздравления с Днем ангела Михаила 2026 – открытки и стихи к празднику

У каждого из нас есть знакомый Михаил, которому стоит напомнить, что он замечательный человек. И 8 ноября для этого есть особый повод – день ангела Михаила, который отмечается в день Собора Архистратига Михаила.

24 Канал подготовил подборку искренних поздравлений с Днем ангела Михаила (поздравления для всех Михаилов) – от сердечных пожеланий до красивых открыток. Ведь иногда простое сообщение может подарить больше радости, чем дорогой подарок.

Поздравления с Днем ангела Михаила в стихах



***



Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання —

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!



***

Михайло — ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Ти в нас гордий, не здаєшся,

Досягаєш того, до чого рвешся.

Хай тебе охороняє небо,

І всього доволі буде в тебе!



***



Небо ясне, дзвін церковний,

Свято Михайла прийшло знов.

Хай Ангел твій буде духовний,

І завжди береже любов.



***

Картинки ко Дню ангела Михаила

С Днем ангела Михаила картинки / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Михаила: картинки / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем ангела Михаила / Коллаж 24 Канала

Картинки ко Дню ангела Михаила / Коллаж 24 Канала



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