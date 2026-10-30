Сколько раз в день можно причащаться: священник расставил точки над "i"

Вопрос о частоте причащения нередко вызывает споры среди верующих. Некоторые считают, что при условии присутствия на литургии и отсутствия тяжких грехов таинство можно принимать более двух раз в день.

Впрочем, так ли это на самом деле? Католический священник Николай Мишовский на YouTube-канале CREDO ответил на этот вопрос и объяснил, какие существуют исключения из правил.

Сколько раз в день можно причащаться

Чтобы найти точный ответ на вопрос о причастии, священник Римско-католической Церкви посоветовал обращаться к Катехизису Католической Церкви или Кодексу канонического права. Согласно канону 917 Кодекса (от 1983 года), верующий, уже принявший Святое Причастие, может в тот же день сделать это во второй раз, но исключительно во время совершения Евхаристии, в которой он принимает непосредственное участие. То есть общее правило церковного права позволяет причащаться максимум два раза в сутки.

Однако отец Николай подчеркнул, что из этого правила есть одно важное исключение – последнее Святое Причастие. Если человек уже дважды причащался в течение дня на богослужениях, но внезапно оказался при смерти, священник может совершить таинство больных, а вместе с ним и причастие. Только в таком критическом случае возможно третье причастие за сутки.

Отвечая на вопрос, стоит ли стремиться причащаться как можно чаще, отец Николай Мишовский призвал задуматься над смыслом таинства.

Основной вопрос: а зачем? Многие вещи делаются на полуавтомате. Поэтому я бы сказал, что даже один раз принять причастие осознанно и правильно – это уже достаточно большая задача. Речь идет о чем-то гораздо большем, чем просто подход "чем больше, тем лучше",

– подчеркнул священник.

Священник РКЦ о Святом Причастии: смотрите видео онлайн

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