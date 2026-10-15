В давности у покойного не только плакали: зачем украинцы устраивали танцы и игры

В некоторых регионах Украины ночь у покойного сопровождалась не только молитвами и плачем, но и шутками, играми и даже танцами. Этнографы зафиксировали такие обычаи, в частности, в восточной Бойковщине и в Карпатах, где они были частью древней погребальной обрядности.

Пока тело умершего оставалось в доме, родные и знакомые могли собираться на ночные бдения. В некоторых местностях к этому обычаю относились обрядовые игры – их называли "забавами при покойнике". О таких практиках пишут в этнографических исследованиях и в "Энциклопедии истории Украины". Но стоит отметить, что этот обычай не был одинаковым для всей Украины: его формы различались в зависимости от региона.

На восточной Бойковщине такие игры исследовала этнографиня Людмила Главацкая. Ее статья основана на полевых записях, собранных в 2007 – 2011 годах в Рожнятовском и Долинском районах Ивано-Франковской области. Среди зафиксированных названий – "Бить дупака", "Везут кирпич", "Лащук" и "Шишак".



Как украинцы в древности хоронили умерших / Фото предоставлено Общественному Родикой Зегря

Действительно ли возле покойного танцевали

Да, танцы упоминаются в энциклопедическом описании давних ритуальных развлечений возле покойного. В наиболее развитых формах эти обычаи существовали в Карпатах. Помимо танцев и игр, они могли включать шутки, переодевания и разыгрывание сценок с участием различных персонажей.

Исследователи связывают все эти действия с ночным бдением у покойника. Они могли развлекать присутствующих и не давать им заснуть, ведь у покойного оставались на длительное время. Именно такую функцию развлечений упоминает исследование погребальных и поминальных обычаев украинцев.

Поэтому игры и танцы возле покойного – не выдумка, но и не универсальный украинский обычай. Это региональные традиции, которые этнографы зафиксировали в отдельных местностях. Их названия и описания позволяют увидеть, насколько разнообразны были народные погребальные обряды.

В старину у наших предков было немало различных обрядов и примет. Многие из них были связаны со свадебной церемонией. Вы не поверите, но первая брачная ночь была не только делом молодоженов.