Как в старину украинцы искали ведьм среди соседок: методы железобетонные

В давние времена наши предки пытались разоблачить ведьму, если она жила по соседству и внешне ничем не отличалась от других женщин. В народных преданиях сохранились необычные способы проверки – от рассыпанных возле церкви семян до странного ритуала у чужого дома.

В традиционных верованиях украинцев ведьмам приписывали способность причинять вред людям, влиять на погоду и забирать молоко у коров. Когда в хозяйстве случалась беда, ее могли объяснять колдовством и подозревать кого-то из соседок. В то же время в разных местностях существовали свои представления о том, как якобы можно распознать ведьму.

Зачем на Пасху рассыпали дикий мак

Такое поверье зафиксировано в Черниговской области. На Пасху, когда люди выходили из церкви, под ноги толпы сыпали семена дикого мака. Считалось, что женщина, занимающаяся колдовством, начнет собирать семена по одному.

Согласно этому поверью, мак должен был отвлечь внимание ведьмы и якобы заставить ее выдать себя. В то же время такой ритуал считали опасным: верили, что разоблаченная колдунья может отомстить тому, кто устроил проверку.

Интересно, что мак в народной культуре имел и защитное значение. Его использовали в обрядах и в качестве оберега от нечистой силы. Итак, в одном случае семена должны были защищать от сверхъестественной угрозы, а в другом – якобы помогать ее распознать.



Как в древности люди узнавали, кто ведьма / Pexels

Почему плевали через плечо

Еще одно поверье также зафиксировали в Черниговской области. Согласно ему, человек должен был пройти мимо дома, где, как подозревали, жила ведьма, плюнуть назад, а через несколько шагов оглянуться. Считалось, что после этого хозяйка якобы выбежит во двор.

Понятно, что это лишь народное предание, а не достоверный способ определить, занимается ли человек колдовством. Однако оно показывает, насколько сильными могли быть подозрения и страхи в небольшой общине, где все знали друг друга.

Почему ведьм искали среди знакомых

В народных представлениях ведьма необязательно была чужачкой или отшельницей. Ею могли считать обычную женщину, которая жила по соседству, имела семью, работала по хозяйству и общалась с соседями.

Такие поверья помогали людям объяснять непонятные несчастья, но в то же время могли становиться причиной недоверия и обвинений. Кстати, наши предки верили, что среди них живут босоркани, которых старались обходить стороной.