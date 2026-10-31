С Хэллоуином 2026 – забавные открытки, стихи и поздравления своими словами
Раз в год можно смело достать скелеты из шкафа, устроить шабаш с друзьями и списать все свои странные выходки на праздничную атмосферу. Ведьмы готовят метлы, вампиры ищут жертв, а тыквы даже не подозревают, что совсем скоро станут главными звездами вечера.
И пока нечисть готовится к своему выходу в свет, "24 Канал" собрал самые смешные, самые оригинальные и немного жуткие поздравление с Хэллоуином, которые точно развеселят друзей, родных и даже тех, кого уже давно ничем не напугаешь.
Поздравления с Хэллоуином в стихах
***
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
Хай чаклунки та вампіри
Принесуть щастя й емоції щирі.
***
Нехай літають біля хати
Чаклунки й духи завзято,
А у домі — повно сміху,
Солодощів та на втіху!
***
Бажаю страшно красивого
І неймовірно щасливого життя,
До остраху приємних моментів
Без жодного забуття!
Забавные поздравления с Хэллоуином
- С Хэллоуином! Пусть этот вечер будет полон приятных сюрпризов, вкусных угощений и хороших друзей рядом. А из всего страшного пусть останутся только костюмы. Поздравляю с Хэллоуином! Пусть эта ночь подарит хорошее настроение, яркие эмоции и уютные посиделки с близкими. Тыквенного тебе тепла!
- С Хэллоуином тебя! Пусть все плохое обходит тебя стороной, а вокруг будут только приятные люди и светлые моменты.
- Хорошего Хэллоуина! Желаю тебе смеха, вкусностей, великолепного образа и праздничного настроения, которое продлится еще долго после этой ночи.
- С Хэллоуином! Пусть в твоем доме горит теплый свет, на столе будет что-нибудь вкусненькое, а рядом – только те, с кем по-настоящему хорошо.
Картинки с Хэллоуином
Поздравления с праздником Хэллоуина в прозе / Коллаж 24 Канала
Картинки с праздником Хэллоуина в прозе / Коллаж 24 Канала
Открытки с праздником Хэллоуина в прозе / Коллаж 24 Канала
Забавные поздравления с Хэллоуином / Коллаж 24 Канала
Поздравления с праздником Хэллоуина в прозе / Коллаж 24 Канала
У нас есть еще одна подборка поздравлений с праздником Хэллоуина. Бууудет жутко.