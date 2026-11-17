17 листопада віряни вшановують пам'ять святого Григорія, єпископа Неокесарійського. Він віддано служив Господу та навертав язичників до віри.

У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про Дні ангела й інші свята 17 листопада – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого Григорія Чудотворця

Григорій походив із заможної та знатної родини з Неокесарії, де батьки виховали його за язичницькими традиціями. Уже в дорослому віці чоловік почув євангельську проповідь, яка глибоко вразила його. Після цього він прийняв хрещення та невдовзі прославився своїм проповідницьким даром. Святий активно навертав людей до нової віри, а певний період життя присвятив духовному усамітненню в пустелі. Після повернення до рідного міста єпископ мужньо захищав місцевих вірян від жорстоких переслідувань влади. Невтомна місіонерська праця Григорія сприяла масовому поширенню християнства в регіоні. За давніми переказами, на момент смерті проповідника в усій Неокесарії залишилося лише 17 язичників.

Хто святкує День ангела 17 листопада

За новоюліанським календарем, 17 листопада Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Геннадій, Григорій, Іван, Захар, Михайло та Вікторія.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 17 листопада відзначають Міжнародний день студентів. Дату цього свята обрали на згадку про події у Празі під час нацистської окупації. У жовтні 1939 року чеські студенти та викладачі вийшли на демонстрацію до річниці заснування Чехословацької Республіки. Окупаційні війська жорстоко розігнали мирну акцію, а студент-медик Ян Оплетал зазнав смертельних поранень. Його похорон 15 листопада переріс у масштабний протест проти нацистського режиму. За два роки, у 1941-му, учасники Міжнародної Ради Студентів у Лондоні ухвалили рішення щорічно відзначати 17 листопада як Міжнародний день студентів.

Також сьогодні святкують День дій проти раку шийки матки.