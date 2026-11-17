В этот день наши предки продолжали готовиться к зиме. О днях ангела и других праздниках 17 ноября – рассказывает Православный церковный календарь.

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День памяти святого Григория, епископа Неокесарийского

Григорий происходил из богатой и знатной семьи из Неокесарии, где родители воспитали его в языческих традициях. Уже во взрослом возрасте он услышал евангельскую проповедь, которая глубоко поразила его. После этого он принял крещение и вскоре прославился своим проповедническим даром. Святой активно обращал людей в новую веру, а определенный период жизни посвятил духовному уединению в пустыне. После возвращения в родной город епископ мужественно защищал местных верующих от жестоких преследований со стороны властей. Неутомимый миссионерский труд Григория способствовал массовому распространению христианства в регионе. По древним преданиям, к моменту смерти проповедника во всей Неокесарии осталось всего 17 язычников.

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Кто отмечает День ангела 17 ноября

По новоюлианскому календарю 17 ноября именины отмечают люди с такими именами: Геннадий, Григорий, Иван, Захар, Михаил и Виктория.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 17 ноября отмечают Международный день студентов. Дата этого праздника была выбрана в память о событиях в Праге во время нацистской оккупации. В октябре 1939 года чешские студенты и преподаватели вышли на демонстрацию в годовщину основания Чехословацкой Республики. Оккупационные войска жестоко разогнали мирную акцию, а студент-медик Ян Оплетал получил смертельные ранения. Его похороны 15 ноября переросли в масштабный протест против нацистского режима. Спустя два года, в 1941 году, участники Международного Совета студентов в Лондоне приняли решение ежегодно отмечать 17 ноября как Международный день студентов.

Также сегодня отмечается День действий против рака шейки матки.