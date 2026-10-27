Яке церковне свято у вівторок, 27 жовтня: чию пам'ять сьогодні вшановують віряни

27 жовтня віряни вшановують пам'ять святого преподобного Нестора Літописця. Він написав перший літописний твір про історію Київської Русі – "Повість минулих літ".

У цей день наші предки займалися рукоділлям, зокрема шили та вишивали. Про Дні ангела й інші свята 27 жовтня – розповідає Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

День пам'яті преподобного Нестора Літописця

Нестор народився 1056 року в Києві. Юнаком він прийшов до Києво-Печерського монастиря, прийняв чернечий постриг і став ієродияконом. Чернець глибоко вивчав Святе Письмо та називав його головним джерелом мудрості. За життя письменник створив тексти про страстотерпців Бориса і Гліба, а також про свого наставника Феодосія. Найвизначніша праця літописця – "Повість минулих літ". У цій книзі автор уперше систематизував історію Київської Русі крізь призму християнського світогляду. Нестор помер близько 1114 року. Святий спочиває у Ближніх печерах Антонія Печерського.

Хто святкує День ангела 27 жовтня

За новоюліанським календарем, 27 жовтня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Валентин, Марк, Нестор і Капітоліна.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 27 жовтня в Україні відзначають День української мови та писемності. Він вшановує рідну для українців мову та підкреслює її важливість, особливо в умовах війни. До слова, цей день офіційно встановили у листопаді 1997 року Указом тодішнього Президента України Леоніда Кучми.

До того ж сьогодні святкують Міжнародний день плюшевого ведмедика, Міжнародний день панди та Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.