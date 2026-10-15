Зі Всесвітінм Днем студента 2026 – листівки, вірші та проза для привітання зі святом

15 жовтня відзначають Всесвітній день студента – неофіційне свято тих, хто роками опановує мистецтво виживання на стипендію, підготовки до іспитів за одну ніч і переконливих пояснень, чому домашнє завдання залишилося вдома. І хоча студентські роки часто називають найкращими в житті, з цим твердженням особливо хочеться посперечатися під час сесії.

Та попри недоспані ночі, дедлайни й нескінченні конспекти, студентство – час пригод, нових знайомств і спогадів на все життя. З нагоди свята 24 Канал підготував добірку щирих, веселих і красивих привітань з Днем студента, які можна надіслати всім, хто досі гризе граніт науки.

Прикольні привітання з Днем студента

З Днем студента! Нехай сесії здаються з першого разу, пари починаються пізніше, а стипендія приходить раніше, ніж закінчується кава.

Вітаю, друже! Бажаю, щоб лекції були цікавими, викладачі добрими, а дедлайни завжди "ще є час". І щоб друзі з універу лишалися з тобою на все життя.

З Всесвітнім днем студента! Ти найкращий приклад того, що можна не спати до 3-ї ночі, а на парі в 8:30 все одно сидіти з розумним виглядом. Поважаю!

Студентські роки пролітають швидко, тож бажаю тобі насолоджуватись кожним моментом: сміятися до сліз, вчитись із задоволенням і мріяти по-крупному. З святом!

З Днем студента! Нехай голова буде повна знань, кишені повні грошей, а холодильник повний їжі, а не лише гірчиці і надії.

Бажаю тобі легких іспитів, класних одногрупників, безліч смішних історій і диплома, яким ти будеш пишатися. Ти все зможеш, я в тебе вірю!

Привітання з Днем студента у віршах українською



***

З Днем студента вас вітаю!

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі "хвости" здавати

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось,

Дуже весело жилось!



***



У Міжнародний день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в’ється!



***



Чудове свято день студента,

Вітаю щіро від душі,

Хай будуть радісні моменти,

Дні в універі хороші,

Не лають преподи суворі,

І ставлять заліки завжди,

Нехай весна буде на дворі,

Та в вашій молодій душі,

Нехай зіркові перспективи

Осяють шлях ваш непростий,

Щоб покоряючи науки,

Здобуть диплом свій золотий!

Привітання Днем студента в картинках



Привітання з Днем студента картинки / Колаж 24 Каналу



Картинки з Всесвітнім Днем студента / Колаж 24 Канал



Привітання з Всесвітнім Днем студента / Колаж 24 Канал



Картинки з Всесвітнім Днем студента / Колаж 24 Канал



24 Канал підготував для вас добірку привітань із Всесвітнім днем студента. Тут знайдуться і щирі слова, і трохи гумору для тих, хто знає, що таке сесія, дедлайни та безсонні ночі.