Но, несмотря на бессонные ночи, дедлайны и бесконечные конспекты, студенчество – это время приключений, новых знакомств и воспоминаний на всю жизнь. По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку искренних, веселых и красивых поздравлений с Днем студента, которые можно отправить всем, кто до сих пор грызет гранит науки.

Забавные поздравления с Днем студента

С Днем студента! Пусть сессии сдаются с первого раза, занятия начинаются позже, а стипендия приходит раньше, чем заканчивается кофе.

Поздравляю, друг! Желаю, чтобы лекции были интересными, преподаватели добрыми, а дедлайны всегда "еще есть время". И чтобы друзья из универса оставались с тобой на всю жизнь.

С Всемирным днем студента! Ты – лучший пример того, что можно не спать до 3 часов ночи, а на занятии в 8:30 все равно сидеть с умным видом. Уважаю!

Студенческие годы пролетают быстро, поэтому желаю тебе наслаждаться каждым моментом: смеяться до слез, учиться с удовольствием и мечтать по-крупному. С праздником!

С Днем студента! Пусть голова будет полна знаний, карманы – полны денег, а холодильник – полон еды, а не только горчицы и надежды.

Желаю тебе легких экзаменов, классных одногруппников, множества смешных историй и диплома, которым ты будешь гордиться. Ты все сможешь, я в тебя верю!

Поздравления с Днем студента в стихах на украинском языке



***

З Днем студента вас вітаю!

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі "хвости" здавати

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось,

Дуже весело жилось!



***



У Міжнародний день студентів

Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в’ється!



***



Чудове свято день студента,

Вітаю щіро від душі,

Хай будуть радісні моменти,

Дні в універі хороші,

Не лають преподи суворі,

І ставлять заліки завжди,

Нехай весна буде на дворі,

Та в вашій молодій душі,

Нехай зіркові перспективи

Осяють шлях ваш непростий,

Щоб покоряючи науки,

Здобуть диплом свій золотий!

Поздравления с Днем студента в картинках



Поздравления с Днем студента в картинках / Коллаж 24 Канала



Картинки ко Всемирному Дню студента / Коллаж 24 Канал



Поздравления с Всемирным днем студента / Коллаж 24 Канал



Картинки ко Всемирному Дню студента / Коллаж 24 Канал



24 Канал подготовил для вас подборкупоздравлений с Всемирным днем студента. Здесь найдутся и искренние слова, и немного юмора для тех, кто знает, что такое сессия, дедлайны и бессонные ночи.