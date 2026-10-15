Та попри недоспані ночі, дедлайни й нескінченні конспекти, студентство – час пригод, нових знайомств і спогадів на все життя. З нагоди свята 24 Канал підготував добірку щирих, веселих і красивих привітань з Днем студента, які можна надіслати всім, хто досі гризе граніт науки.
Прикольні привітання з Днем студента
- З Днем студента! Нехай сесії здаються з першого разу, пари починаються пізніше, а стипендія приходить раніше, ніж закінчується кава.
- Вітаю, друже! Бажаю, щоб лекції були цікавими, викладачі добрими, а дедлайни завжди "ще є час". І щоб друзі з універу лишалися з тобою на все життя.
- З Всесвітнім днем студента! Ти найкращий приклад того, що можна не спати до 3-ї ночі, а на парі в 8:30 все одно сидіти з розумним виглядом. Поважаю!
- Студентські роки пролітають швидко, тож бажаю тобі насолоджуватись кожним моментом: сміятися до сліз, вчитись із задоволенням і мріяти по-крупному. З святом!
- З Днем студента! Нехай голова буде повна знань, кишені повні грошей, а холодильник повний їжі, а не лише гірчиці і надії.
- Бажаю тобі легких іспитів, класних одногрупників, безліч смішних історій і диплома, яким ти будеш пишатися. Ти все зможеш, я в тебе вірю!
Привітання з Днем студента у віршах українською
***
З Днем студента вас вітаю!
Неодмінно побажаю,
Щоб легким було навчання,
Виправдало сподівання,
Щоб нудьга не дошкуляла,
Була пруха і халява,
Швидко всі "хвости" здавати
Та на лекціях не спати,
Щоб завжди смачненько їсти
І легко складати іспит,
Сумувать не довелось,
Дуже весело жилось!
***
У Міжнародний день студентів
Бажаю радісних моментів,
Веселощів, емоцій виру,
Насолодитись святом щиро!
Дається легко хай наука,
В біді хай друг протягне руку,
Хай все виходить, все вдається,
Фортуна хвостиком хай в’ється!
***
Чудове свято день студента,
Вітаю щіро від душі,
Хай будуть радісні моменти,
Дні в універі хороші,
Не лають преподи суворі,
І ставлять заліки завжди,
Нехай весна буде на дворі,
Та в вашій молодій душі,
Нехай зіркові перспективи
Осяють шлях ваш непростий,
Щоб покоряючи науки,
Здобуть диплом свій золотий!
Привітання Днем студента в картинках
Привітання з Днем студента картинки / Колаж 24 Каналу
Картинки з Всесвітнім Днем студента / Колаж 24 Канал
Привітання з Всесвітнім Днем студента / Колаж 24 Канал
Картинки з Всесвітнім Днем студента / Колаж 24 Канал
24 Канал підготував для вас добірку привітань із Всесвітнім днем студента. Тут знайдуться і щирі слова, і трохи гумору для тих, хто знає, що таке сесія, дедлайни та безсонні ночі.