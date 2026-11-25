Чимало українців готуються стати батьками вже цього грудня. Саме тому важливо обрати особливе ім'я, яке принесе лише щастя малечі.

24 Канал зібрав добірку чарівних жіночих імен, якими можна назвати дівчаток, народжених у грудні.

Анна

Це давньоєврейське ім'я трактується як "благодать" або "милість". Анни наділені природною добротою, тонкою інтуїцією та рідкісною здатністю щиро співчувати іншим людям. Вони вміють згладжувати гострі кути у спілкуванні, уникають конфліктів і завжди залишаються надійною опорою для своїх близьких.

Анастасія

Таке милозвучне грецьке ім'я перекладається як "повернена до життя". Анастасії часто поєднують у собі витончену ніжність із дивовижною внутрішньою стійкістю перед життєвими викликами. Завдяки багатій уяві та життєрадісності ці жінки наповнюють дім світлом і надихають рідних на нові звершення.

Уляна

Ім'я Уляна має латинське коріння й означає "та, що належить до роду Юліїв". Такі дівчата приваблюють оточення своєю життєвою енергією, оптимізмом та легким характером. Вони не люблять сидіти на місці, швидко знаходять спільну мову з новими людьми та вміють перетворювати звичайні будні на маленьке свято.

Ангеліна

Грецьке за походженням ім'я означає "вісниця" або "ангел". Ангеліни вирізняються цілеспрямованістю, рішучістю та вмінням захищати власну думку навіть у найскладніших ситуаціях. Водночас у колі найрідніших людей вони розкриваються як надзвичайно чуйні, ніжні та віддані жінки, готові на все заради щастя сім'ї.

Жіночі імена 2027 / Фото Magnific

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