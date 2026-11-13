Науковці назвали 5 імен, які мають лише найрозумніші жінки: перевірте своє у списку

Науковці проаналізували понад мільйон тестів на рівень інтелекту і зробили цікаве відкриття. Виявляється, батьки з гострим розумом найчастіше називають своїх доньок певними іменами, які згодом допомагають дівчатам справляти враження компетентних та серйозних фахівчинь.

Французький дослідницький портал Intelligence.fr вивчив величезну кількість результатів тестів на IQ, пише видання Grazia. Експерти одразу наголошують, що набір літер у паспорті не робить людину генієм.

Однак психологи, зокрема фахівці з Каліфорнійського університету, підтверджують існування так званого "ефекту ярлика". Люди з високим когнітивним рівнем дуже ретельно добирають імена для своїх дітей, віддаючи перевагу варіантам, які асоціюються зі стабільністю, надійністю та інтелектом.

Жіночі імена, які належать найрозумнішим

Дослідження з соціальної психології доводять, що людський мозок набагато краще сприймає прості та зрозумілі речі. Науковці називають це легкістю сприйняття. Коли ми легко читаємо і вимовляємо слово, воно автоматично здається нам більш правильним і викликає довіру.

Вчені виокремили п'ять конкретних імен, які найбільше полюбляє інтелектуальна еліта. Перше з них – Ірен або Ірина. Воно походить від грецького слова "мир" і гармонійно звучить багатьма мовами. Що цікаво, Марія Кюрі назвала так свою доньку, яка згодом також здобула Нобелівську премію з хімії.

Друге ім'я – Клара. Воно має латинське коріння та означає "світла" чи "ясна". Таке слово одразу асоціюється з прямолінійністю, прозорістю та ідеальним порядком.

Третю позицію займає ім'я Олена. Воно прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "сонячне світло". На дипломі чи візитівці воно завжди виглядає авторитетно та елегантно.

Жіночі імена, які вказують на інтелект / Фото Magnific

Четверте місце дослідники віддали імені Лівія. Воно має римське походження, звучить коротко, сильно і водночас достатньо витончено для будь-якої професії.

Завершує цю добірку ім'я Діана, яке належало античній богині полювання. Воно символізує абсолютну незалежність, силу та раціональність. Такі жінки завжди демонструють рішучість і присутність духу.

Важливо зазначити: жодне з цих імен не гарантує автоматичного успіху. Однак вони дають своїм власницям непомітну соціальну перевагу, адже допомагають формувати максимально позитивне перше враження у суспільстві.

До речі, деякі українські імена прийшли до нас від вікінгів.