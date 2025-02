Трамп допустив, що Україні вдасться повернути частину територій, але не кордони 2014 року

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо того, чи зможе Україна повернути свої території. За його словами, не варто розраховувати на кордони 2014 року.

Та Києву, ймовірно, вдасться повернути контроль над частиною нині окупованої території, вважає Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmax.

Журналісти запитали Трампа, як він ставиться до того, щоб "Зеленський поступився територією або обміняв її для завершення війни". Політик відповів: "Йому доведеться робити те, що він повинен, але його рейтинги, м'яко кажучи, не надто високі".

Зверіть увагу! Раніше цього ж дня, 12 лютого, очільник Пентагону також назвав нереалістичним повернення України до кордонів 2014 року.

Крім цього, президент США допустив, що припинення вогню в Україні можливе у "не надто віддаленому майбутньому".

Напередодні Зеленський заявив, що готовий запропонувати Росії обмін територіями – Україна може відмовитися від земель, які утримує у Курській області. У Кремлі ж поспішили заявити, що вважають такий сценарій "неможливим".

Трамп подзвонив Путіну, а потім – Зеленському

12 лютого президент США близько 1,5 години спілкувався телефоном із російським диктатором Владіміром Путіним. "Ми домовилися працювати разом, дуже тісно", – наголосив Трамп. Згодом він уточнив, що їхня перша зустріч може відбутися у Саудівській Аравії.

Після розмови з Путіним політик зателефонував Зеленському. У багатьох це викликало обурення. "Трамп подзвонив нашому ворогу, Росії, перш ніж подзвонити нашому союзнику, Україні", – констатував у Х сенатор-демократ Адам Шифф.

Зеленський розмовляв із Трампом приблизно годину. Основні теми: можливості досягти миру, готовність працювати разом на рівні команд., технологічні можливості України.

"Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Трамп, let's get it done", – підсумував президент.