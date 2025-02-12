Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Кремля Дмітрія Пєскова, якого цитують росЗМІ.

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Що відповів Пєсков на слова Зеленського про обмін територій

Пєсков назвав "неможливим" обговорення теми обміну територій Росії.

Росія ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своєї території,

– сказав речник кремлівського диктатора.

За його словами, українські військові будуть нібито "вигнані з території Росії або знищені".

Нагадаємо, що напередодні щодо цього питання висловитися встигла і речниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова.

Вона у вже давно знайомому пропагандистському дусі заявила, що, мовляв, у Курській області українських військових, що "орудують там", нібито "чекає земля без жодного обміну площею приблизно метр на два та глибиною метра півтора-два".

Таким цинічним чином послідовниця режиму Путіна відхилила ідею Володимира Зеленського, при цьому замовчавши про ті злочини, які скоюють російські війська щодо своїх же громадян у Курській області. Подробиці про її заяву, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам зазначав, що Київ готовий запропонувати Росії прямий обмін територіями. Таким чином Україна може відмовитися від земель, які ЗСУ утримують у Курській області, обмінявши на якусь з окупованих Росією наших територій.