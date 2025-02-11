Речниця російського міністерства Марія Захарова відкинула ідею президента України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Зеленський заявив, що готовий запропонувати Росії обмін територіями

Що відповіла Захарова на слова Зеленського

Марія Захарова у вже давно знайомому пропагандистському дусі заявила, що, мовляв, у Курській області українських військових, що "орудують там", нібито "чекає земля без жодного обміну площею приблизно метр на два і глибиною метра півтора-два".

Таким цинічним чином послідовниця режиму Путіна відхилила ідею Володимира Зеленського, при цьому замовчавши про ті злочини, які скоюють російські війська щодо своїх же громадян у Курській області.

Захарова брехливо сказала, що такі заяви український президент буцімто робить, щоб "приховати справжні масштаби катастрофи для ЗСУ на цьому напрямі". Хоча катастрофічні втрати своїх же солдатів на Курщині вона також чомусь забула вказати.

Варто наголосити, що, згідно з даними аналітиків Deep State, Збройні Сили України, станом на 11 лютого, наразі контролюють територію розміром у близько 421 квадратний кілометр у Курській області Росії. Ба більше, наші військові подекуди мали просування у цьому регіоні країни-агресорки, а росіяни і досі не змогли вибити наших захисників звідти.

До слова, Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам зазначав, що він готовий запропонувати Росії прямий обмін територіями. Таким чином Україна може відмовитися від земель, які ЗСУ утримує у Курській області, обмінявши на якусь з окупованих Росією наших територій.