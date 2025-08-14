Президент США Дональд Трамп не хоче запроваджувати нових санкцій проти Росії. Водночас політик готовий за потреби вдатися до такого кроку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт в ефірі FoxNews.

Чи запровадить Трамп нові санкції?

Керолайн Левітт пояснила, що одна з рис стилю ведення переговорів Дональда Трампа полягає в тому, що президент не афішує кроки, які збирається робити.

І, безумовно, президент має у своєму розпорядженні безліч інструментів, які він міг би використати за потреби, але він завжди казав, що дипломатія та переговори – це його основний спосіб покласти край цій війні. І саме це він прагне зробити завтра,

– додала прессекретарка Білого дому.

Водночас, за словами Левітт, у разі необхідності Дональд Трамп готовий вдатися до санкцій та інших заходів.

Не те щоб він хотів, він готовий,

– підкреслила вона.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. За підсумками саміту президенти Росії та США дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ.