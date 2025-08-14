Трамп не хоче нових санкцій проти Росії, але готовий їх запровадити, – Білий дім
- Президент США Дональд Трамп не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії, але готовий вдатися до цього за потреби.
- Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбудеться 15 серпня на Алясці, після чого планується спільна пресконференція.
Президент США Дональд Трамп не хоче запроваджувати нових санкцій проти Росії. Водночас політик готовий за потреби вдатися до такого кроку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт в ефірі FoxNews.
Чи запровадить Трамп нові санкції?
Керолайн Левітт пояснила, що одна з рис стилю ведення переговорів Дональда Трампа полягає в тому, що президент не афішує кроки, які збирається робити.
І, безумовно, президент має у своєму розпорядженні безліч інструментів, які він міг би використати за потреби, але він завжди казав, що дипломатія та переговори – це його основний спосіб покласти край цій війні. І саме це він прагне зробити завтра,
– додала прессекретарка Білого дому.
Водночас, за словами Левітт, у разі необхідності Дональд Трамп готовий вдатися до санкцій та інших заходів.
Не те щоб він хотів, він готовий,
– підкреслила вона.
Нагадаємо, в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. За підсумками саміту президенти Росії та США дадуть спільну пресконференцію для ЗМІ.