Трамп вже не проти допомоги Україні, але є "але"

Трамп в інтерв'ю підкреслив, що він спробує допомогти Україні у війні з Росією, але Європа має платити більше за цю допомогу. Це, мовляв, тому, що конфлікт відбувається саме в Європі, а не біля кордонів США.

Позиція Трампа змінна

Ці слова Дональда Трампа знову демонструють певну корекцію його позиції. Вона віддзеркалилася ще й в тому, що політик не виступив проти рішення Конгресу США щодо допомоги України. Цього рішення не було б, якби не позиція спікера Палати представників Майкла Джонсона, який поставив відповідний законопроєкт на голосування, і тих конгресменів-республіканців, які підтримали цю допомогу.

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Інтерв'ю Трампа – це величезний текст у двох частинах: розмова журналіста і політика наживо, а також телефонна розмова через певний час після першого діалогу. У кожній з цих розмов є частина, присвячена Україні. І в кожній з цих розмов Трамп погоджується з доцільністю допомоги України.

Трамп, як завжди, пов'язує можливість допомоги саме зі збільшенням воєнних витрат країн ЄС та НАТО. З цією позицією він, до речі, виступав і коли був президентом США, і це логічна позиція. Він закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до тих відсотків бюджету, які передбачені їхніми зобов'язаннями перед НАТО.

Тепер після початку війни Росії проти України країни НАТО збільшують свої витрати на оборону, не очікуючи якихось нагадувань від США. Вже всі зрозуміли, що небезпека війни у Європі є цілком реальною. Деякі європейські політики навіть говорять про передвоєнний період в історії європейського континенту і мають рацію.

Я сподіваюся, що з роками воєнний бюджет НАТО буде лише збільшуватися, щоб не залишити Росії і Китаю шансів затягти авторитарні країни у "гонитву озброєнь" і привести їх до приголомшливого економічного краху. Принаймні там, де це стосується Росії, такий сценарій цілком вірогідний.

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Але очевидно, що позиція Трампа має тенденцію до змін. Важливо не тільки те, що було у цьому довгому інтерв'ю, а й те, чому не знайшлося місця. Мовиться про міркування політика про можливий діалог з російським президентом Владіміром Путіним. Раніше Трамп казав, що міг би закінчити війну в Україні шляхом консультацій з Путіним. Зараз ніяких згадувань про те, що він може закінчити війну чи сподівається на якісь розмови з Путіним на цю тему – немає.

Як Трамп змушений балансувати

Це означає, що Трамп може прислуховуватися до думки американських виборців. Більшість з них вже переконалися у сутності агресивного російського режиму і можуть не вірити в перемовини з Путіним. Звичайно, серед республіканських виборців зростає і скепсис з погляду продовження допомоги Україні у війні. Ми побачили його у голосуванні більшості конгресменів від Республіканської партії, які не підтримали допомогу Україні. Але є і чимало виборців Республіканської партії, які виступають за допомогу Україні.

Трамп змушений балансувати між двома частинами своїх потенційних виборців. Одним він говорить про те, що буде допомагати Україні. Це має спонукати їх проголосувати за Трампа не боячись, що такої допомоги не буде. Іншим пояснює, що допомога відбудеться лише, якщо збільшиться допомога країн ЄС.

Та як би Трамп не змінював свою позицію, помітно, що йому доводиться її корегувати зважаючи на актуальну ситуацію з війною Росії проти України. Трамп міг говорити про можливість закінчення війни шляхом переговорів з Путіним тоді, коли був наступ України, а американцям могло здаватися, що ніяких проблем для України у цій війні вже нема.

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Зараз, коли Росія збирається йти у наступ, а росіяни обстрілюють міста, в очах багатьох американців, які цікавляться міжнародною політикою, Україна має вигляд жертви російської агресії. Трамп мусить відгукуватися на зміну настроїв американського суспільства. Чим жорстокіше та зухваліше буде діяти Путін на українській землі – тим обережніше Трамп ставитиметься до ідеї перемовин з Путіним і того, що США не будуть допомагати Україні.

З перебігом передвиборчої кампанії у США ми бачимо не поляризацію позиції двох головних кандидатів – Байдена і Трампа, – а швидше наближення їхніх позицій до ідеї необхідності допомоги Україні. Для України це позитивний сигнал, який дозволяє сподіватися, що допомога від США буде надходити навіть у випадку, якщо Трампу вдасться повернутися до Білого дому.